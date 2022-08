OGC Nice Mercato : Le Gym s'attaque à une pépite de l'Inter Milan

Publié par Anthony le 10 août 2022 à 14:06

OGC Nice Mercato : Le Gym continue son mercato fou et vient de passer à l'offensive pour une jeune pépite italienne de l'Inter Milan.

OGC Nice Mercato : Le Gym passe à l'action pour Cesare Casadei

Jean-Pierre Rivère a affiché ses ambitions lors de la présentation des nouvelles recrues, indiquant que le mercato de l'OGC Nice est loin d'être terminé. Après avoir transmis une offre de plus de 20 millions d'euros pour Mykhaylo Mudryk au Shakhtar Donetsk, le Gym vient de faire une offre pour un autre talent de Serie A. Il s'agit de Cesare Cadasei, qui peut évoluer à tous les postes du milieu de terrain de l'Inter Milan. Selon Foot Mercato, Nice propose un prêt payant de 4 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros.

Les Aiglons mettent les moyens pour tenter de s'octroyer les services de la pépite. Il faut dire que la concurrence est rude, Chelsea a aussi fait une offre mais nettement inférieur, qui se situe aux alentours de 8 millions d'euros. Les Interistes ne sont pas fermés à vendre leur joueur de 19 ans, mais souhaitent inclure dans le contrat une clause de préemption de 35 à 40 millions d'euros, ce qui permettrait au club italien d'être prioritaire pour racheter le joueur si ce dernier est mis en vente.

OGC Nice Mercato : Cesare Casadei affole les grands d'Europe

Beaucoup de grands clubs européens ont les yeux rivés vers la pépite de l'Inter Milan. Cesare Casadei est un grand espoir du football italien qui a participé à 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et a trouvé le chemin des filets à 16 reprises. Grand artisan de l'exode européen en Youth League, il est devenu un titulaire indiscutable de la sélection italienne U19 avec 12 sélections depuis septembre 2021. De son côté, le Gym espère avoir une réponse favorable de l'Inter Milan et continue d'explorer d'autres pistes, notamment en attaque. Le club est à l'affût sur les dossiers Boulaye Dia et Giovanni Simeone.