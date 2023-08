À seulement 18 ans, le jeune Noha Lemina brille avec les équipes jeunes du PSG, ce qui pourrait pousser le club à le prêter durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Les dirigeants parisiens veulent prêter Noha Lemina

Du haut de ses 18 ans, Noha Lemina est probablement l'un des plus grands espoirs du PSG. Frère du footballeur Mario Lemina, qui a notamment évolué à l'OM et à l'OGC Nice, le jeune milieu offensif fait le bonheur des équipes jeunes du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. La saison dernière, le joueur semble avoir franchi un nouveau cap avec les U19 du club, inscrivant 12 buts en 24 matchs, dont 4 en Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes.

Cependant, bien que son talent soit indéniable, Noha Lemina a encore besoin de se développer et de s'aguerrir, et il est encore trop tôt pour l'imaginer faire partie de la rotation au PSG. Ainsi, les dirigeants du club souhaiteraient le prêter cette saison, pour qu'il puisse découvrir le monde du football professionnel, dans un club de moindre envergure, avant d'arriver dans le grand bain, au Paris Saint-Germain, d'autant plus que les arrivées d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos ont bouché l'attaque.

Plusieurs clubs intéressés par Noha Lemina

Sur Twitter, le journaliste Fabrice Hawkins affirme que le joueur serait bel et bien sur la liste des prêts, et qu'il ne manque pas de courtisans. Ces dernières semaines, le club belge du Standard de Liège serait venu aux renseignements, mais n'aurait pas exploré davantage la piste menant au jeune joueur parisien. De plus, d'autres clubs français et étrangers, seraient sur les rangs pour Noha Lemina, mais leurs identités n'ont pas été révélées.

Barré par la concurrence au PSG, notamment en cas d'arrivée de Rayan Cherki dans les prochaines semaines, un prêt semble donc être la meilleure solution pour Noha Lemina, qui est encore trop tendre pour s'imposer chez le champion de France en titre.