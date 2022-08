OM Mercato : Alexis Sanchez annonce du lourd à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 août 2022 à 18:36

OM Mercato : Présent en conférence de presse, Alexis Sanchez s’est confié sur les coulisses de son arrivée à Marseille et sur ses ambitions avec le club phocéen.

OM Mercato : Alexis Sanchez déjà impressionné par les supporters

Après plusieurs semaines d’incertitude, l’Olympique de Marseille tient enfin son grand attaquant. Alexis Sanchez s’est officiellement engagé avec l’ OM pour un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire en option. L’attaquant chilien devient ainsi la neuvième recrue estivale des Phocéens, après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Nuno Tavares et Jordan Veretout.

Âgé de 33 ans, Alexis Sanchez possède de nombreuses qualités et une solide expérience, lui qui est passé par l'Udinese, le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal puis l’Inter Milan. L’ OM pourrait donc compter sur un attaquant expérimenté pour la prochaine Ligue des champions. Les Marseillais se réjouissent de ce très joli coup à zéro euro. Présenté en conférence de presse ce mercredi, l'ancien Barcelonais est revenu sur les coulisses de son arrivée à Marseille. Il s'est dit impressionné par les supporters qui l'ont accueilli dans une ambiance de folie, mardi soir à l'aéroport Marignane. « Je suis très content de ce qu’il s’est passé hier, ils m’ont surpris. Ce sont des supporters qui aiment ce club, qui ont cette passion. Je veux prouver et leur rendre cela sur le terrain », a-t-il indiqué en conférence de presse.

OM Mercato : Les ambitions XXL d'Alexis Sanchez à Marseille

Avant de s’engager avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez aurait pu rejoindre une autre destination. Après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, l’ancien Barcelonais était sollicité par Galatasaray. Les dirigeants turcs ont même lancé une dernière offensive pour tenter de le dévier de son destin marseillais, sans succès. "El Niño Maravilla" avait déjà pris la décision de défendre les couleurs de l’ OM cette saison. Et il n’a pas flanché. Interrogé sur le sujet, Alexis Sanchez a reconnu que la perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises a pesé dans ce choix. « Jouer la C1 est quelque chose de très beau », a-t-il déclaré.

Attaquant expérimenté et joueur de défi, l’ancien Blaugrana ne cache pas ses ambitions. Il est déterminé à remporter des titres avec l’ OM. « J’essaie toujours de lutter pour des titres (…). C’était pareil à l’Inter, ils n’en avaient plus gagné depuis 11 ans. Je veux gagner des titres ici, c’est un défi personnel. Il y a un très bon effectif, un bon coach, de bons dirigeants, on va faire le maximum pour ça », a-t-il ajouté. L’ancien attaquant de l’Inter Milan est heureux de rejoindre l’écurie marseillaise et a hâte de commencer cette nouvelle aventure. Il portera le numéro 70 à l'Olympique de Marseille.