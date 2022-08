OL Mercato : Une première offre tombe à Lyon pour Aouar

Publié par Anthony le 10 août 2022 à 18:06

OL Mercato : Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar a reçu une première offre en provenance de la Premier League.

OL Mercato : Une première offre pour Houssem Aouar

Sous contrat jusqu'en 2023, Houssem Aouar ne devrait pas défendre les couleurs des Gones la saison prochaine. L'international français (1 sélection) a des envies d'ailleurs et plusieurs clubs se sont montrés intéressés à l'idée de recruter le milieu de terrain. De plus, avec les nombreuses arrivées à l'Olympique Lyonnais, le club cherche à réduire son effectif. " On a un effectif un peu trop conséquent. Il faudrait le réduire pour qu'il soit parfaitement cohérent. " a déclaré le directeur du recrutement de l' OL, Bruno Cheyrou.

De nombreux clubs se sont saisis du dossier comme le Real Betis avant d'être rejoint par Leicester et Newcastle. Mais c'est un autre club de Premier League qui est passé à l'action en premier. Selon L'Équipe, Nottingham Forest est en contact depuis plusieurs jours avec l'entourage du joueur et a fait une première offre pour tenter de signer le Français. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais il serait très loin des prétentions de Lyon. Les Gones attendraient plus de 15 millions d'euros pour leur joueur cadre. Houssem Aouar, lui, n'est pas contre l'idée de rejoindre la Premier League et les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours.

OL Mercato : D'autres clubs sont toujours dans la course

Alors que la proposition de Nottingham semble trop loin des prétentions de l' OL, les autres clubs de Premier League pourraient suivre l'exemple du promu en formulant une offre dans les jours à venir pour Houssem Aouar. Leicester attendrait que le dossier de James Maddison se débloque pour recruter le milieu de terrain. Les Foxes en ont fait leur priorité en cas d'un départ de l'ancien joueur de Norwich. Du côté du Betis, les négociations sont bloquées en raison des prétentions salariales du joueur de 24 ans alors qu'un accord entre les deux clubs était trouvé.