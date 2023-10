En plus de Santiago Cucci, John Textor, le président de l’OL, va opérer trois changements dans l’organigramme du club rhodanien dans les prochains jours.

Mercato OL : Trois membres de la cellule de recrutement s'en vont

Nommé président exécutif par intérim de l’OL, à la succession de Jean-Michel Aulas en mai 2023, Santiago Cucci va quitter ses fonctions. Il l’a confirmé lui-même à L’Équipe. Mais il va gérer un dossier urgent de l’Olympique Lyonnais, avant de rebondir à un autre poste dans le groupe Eagle Football où il restera. « Je vais continuer d'accompagner l'OL jusqu'à la DNCG », a-t-il confié.

Mais le dirigeant basque de 53 ans n’est pas le seul concerné par un départ à Lyon. Selon les informations de Olympique et Lyonnais, Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, tous membres de la cellule de recrutement des Gones, sont suivre Santiago Cucci. Ils ne feront plus partie de cette structure qu’ils avaient intégrée sous l’ancienne direction de l’OL.

De nouvelles nominations en vue à Lyon

Rappelons que Vincent Ponsot, Directeur général du football, a été affecté au football féminin, en début de semaine dernière. Idem pour Bruno Cheyrou, ancien responsable du recrutement, qui a été remplacé par Matthieu Louis-Jean (nouveau directeur du scouting). Dans les prochaines semaines, l’Olympique Lyonnais va donc renforcer son organigramme, surtout la cellule de recrutement qui ne compte plus que Benjamin Charier, Mickaël Marques et Stéphane Henchoz, à en croire le média spécialisé. Il y a quelques semaines, le nom de Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich, a été évoqué pour prendre la place de Vincent Ponsot. John Textor pourrait également nommer un directeur sportif à Lyon, après avoir hésité à maintenir ce poste.