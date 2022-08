OL Mercato : C'est bouclé pour un international portugais

Publié par Ange A. le 11 août 2022 à 04:26







OL Mercato : À un an de la fin de son contrat au Bétis, William Carvalho a tranché pour son avenir. Le Portugais est pisté par Lyon.

OL Mercato : La décision de William Carvalho est connue

Malgré les signatures de Corentin Tolisso et Johann Lepenant, Peter Bosz attend encore du renfort dans l’entrejeu. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais attend un profil plus défensif pouvant assurer le rôle de sentinelle. Le technicien néerlandais espère recevoir un nouveau milieu répondant à ses critères d’ici la clôture du mercato. Mais ce ne sera pas William Carvalho. Le milieu portugais était longtemps annoncé à l’ OL. Le Bétis Séville souhaitait l’inclure dans un deal pour récupérer Houssem Aouar. Les deux milieux ne disposent plus que d’une seule année de contrat chacun avec leurs clubs respectifs. Le deal n’étant plus d’actualité, le transfert de Carvalho à Lyon était déjà compromis. Comme le confirme El Desmarque, le club rhodanien peut même faire une croix sur l’international lusitanien.

Pas de départ du Bétis en vue pour Carvalho

Le journal andalou assure que William Carvalho a fait part de sa décision à sa direction. Le milieu de terrain âgé de 30 ans ne souhaite pas quitter les Verdiblancos avant le terme de son contrat. Le champion d’Europe 2016 entend donc honorer son contrat jusqu’à son terme en 2023. La source croit savoir que les dirigeants andalous ne vont pas s’opposer à la décision de Carvalho. Surtout qu’entre temps ils n’ont pas reçu d’offre concrète pour leur milieu de terrain. Le compatriote d’Anthony Lopes est donc parti pour honorer son contrat jusqu’à son terme avec le Bétis. L’international portugais aux 73 capes (5 buts) avait rejoint Séville en 2018 en provenance du Sporting Lisbonne contre 16 millions d’euros.

L’Olympique Lyonnais devra donc explorer d’autres pistes pour s’attacher les services d’un nouveau milieu. Avec le bon de sortie donc dispose Aouar cet été, une signature dans ce secteur se révèle comme une priorité.