OL Mercato : Un gros deal validé par Bosz sur le point d’échouer

Publié par ALEXIS le 23 juillet 2022 à 19:45

OL Mercato : Un club italien tente de torpiller le deal proposé par le Betis Séville à l’Olympique Lyonnais pour recruter Houssem Aouar.

OL Mercato : L'échange Houssem Aouar - Carvalho au point mort

Le Betis Séville a transmis une proposition à l’ OL pour le transfert d’Houssem Aouar. Une offre loin des exigences de la direction du club rhodanien. Toutefois, le club andalou a trouvé un montage pour se donner les moyens de recruter l’international français (1 sélection) à l’Olympique Lyonnais cet été. Les Espagnols ont inclus William Carvalho dans un échange avec le meneur de jeu des Gones, d’après les informations de L’Équipe. Un deal validé par l’entraineur des Lyonnais, qui apprécie le profil du milieu de terrain des Sévillans selon le quotidien sportif.

« Peter Bosz aimerait récupérer le Portugais qu'il placerait devant la défense derrière Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, voués à des rôles de relayeurs et déclencheurs de pressing », a indiqué la source. Ainsi, le Betis entend boucler le transfert d’Houssem Aouar à un montant compris entre 10 et 13 M€. Quant à l’ OL, il souhaitait récupérer 16 M€ en plus de William Carvalho, au départ, mais il pourrait revoir sa demande à la baisse, vu l'intérêt de Peter Bosz pour Carvalho.

Offre de l'AC Monza au Betis pour William Carvalho

Pendant que le dossier du dossier du Tricolore est bloqué, notamment en raison des exigences salariales du natif de Lyon, un club italien s’est positionné rapidement pour recruter le milieu défensif des Beticos. Si l’on croit les informations d’ABC, l’AC Monza a fait parvenir une offre au club andalou pour William Carvalho. La proposition du promu en Serie A pour le l’international portugais (73 sélections, 5 buts) serait plus importante que le deal proposé par le Betis à l’ OL pour s’attacher les services d’Aouar selon le média américain. De plus, William Carvalho ne serait pas enclin à rejoindre la Ligue 1.