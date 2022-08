AS Monaco Mercato : Man United, nouvelle décision pour Badiashile

Publié par ALEXIS le 12 août 2022 à 14:49







AS Monaco Mercato : Lors de la présentation de Malang Sarr, Paul Mitchell a fait une mise au point sur la situation de Badiashile, courtisé par Man United.

AS Monaco Mercato : L'arrivée de Sarr ne signifie pas le départ de Badiashile

L’AS Monaco s’est renforcé défensivement après à son élimination au 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Le club de la Principauté s’est fait prêter les services de Malang Sarr, pour la saison 2022-2023. L’arrivée du défenseur de Chelsea à l’ASM devrait accélérer le départ de Benoît Badiashile, convoité par de grands clubs, notamment Manchester United en Premier League. Mais selon le directeur sportif de l’AS Monaco, le transfert du N°5 monégasque n’est pas automatique. En d’autres termes, l’arrivée de Malang Sarr ne déclenche pas pour autant le départ de Benoît Badiashile. Il pourrait bien rester dans la Principauté, en plus de l’ancien joueur de l’OGC Nice.

« Ce n'est pas absolument l'idée que Benoît nous quitte », a-t-il indiqué, tout en donnant la raison. « Nous voulons construire une équipe compétitive, saison après saison. […] On rentre sur le terrain pour gagner les matchs. Et on travaille à développer cette mentalité de gagnants dans l'équipe », a justifié Paul Mitchell.

AS Monaco Mercato : Malang Sarr pourrait rester définitivement à l’ASM

Prêté par Chelsea à l’AS Monaco pour une saison, Malang Sarr pourrait bien rester sur le Rocher, car son contrat est assorti d’une option d’achat. Une clause qui « deviendrait obligatoire » si le prêt du défenseur central « est fructueux » selon la précision du dirigeant monégasque. Pour rappel, l'Espoir français revient en Ligue 1, deux ans après son départ de Nice, son club formateur. Il vient apporter une alternative à Philippe Clement, grâce à sa polyvalence. Malang Sarr (23 ans) pourrait être aligné par exemple dans une défense à deux ou à trois avec Guillermo Maripan et Benoît Badiashile.