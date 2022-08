AJ Auxerre Mercato : L'AJA acte une importante signature !

Publié par Anthony le 12 août 2022 à 12:29







AJ Auxerre Mercato : Alors qu'il était déjà directeur général de l'AJA, Baptiste Malherbe est devenu le président exécutif du club.

Promu dans l'élite cette saison, l'AJ Auxerre continue ses changements afin de pouvoir se préparer dans les meilleures conditions possibles. Mardi dernier, l'AFP a annoncé que le président actuel du club et actionnaire majoritaire, James Zhou, allait quitter son poste qu'il occupait depuis mai 2021. " Je ne suis pas le meilleur président pour l'AJ Auxerre car j'ai beaucoup d'autres occupations avec beaucoup de fonctions différentes. Par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du football français. J'ai bien défini le profil idéal du futur président de l'AJA qui devra être français et bien connaître le football français ", a déclaré l'actionnaire.

Le milionnaire Chinois a pris le contrôle de l'AJA en octobre 2016 en succédant à Francis Graille dont le contrat de quatre ans n'avait pas été prolongé. Baptiste Malherbe est donc devenu le nouveau président exécutif du club et exercera toujours son rôle de directeur général. Cette décision qui n'a pas encore était officialisée est déjà prévu depuis juillet dernier et marque une volonté de " continuité ". Le nouveau président connaît déjà parfaitement le fonctionnement du club bourguignon, il en assurait déjà la gestion au quotidien l'année dernière. James Zhou, qui va s'envoler pour la Chine, reste toujours l'actionnaire principale du club et préserve son poste de président du conseil d'administration.

AJ Auxerre Mercato : Un retour difficile en Ligue 1

Cette décision survient dans un contexte de montée du club en Ligue 1 afin de pouvoir rivaliser au mieux avec les autres équipes. Mais la première journée a été compliquée pour l'AJ Auxerre qui a perdu 4-1 face au LOSC. Gaëtan Charbonnier, buteur star de l'AJA, a réussi à limiter la casse en inscrivant un but à la 68e minute. Le club auxerrois devra faire face à une autre grosse équipe de Ligue 1 ce dimanche, en recevant l'Angers SCO au stade Abbé-Deschamps.