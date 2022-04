Man United Mercato : Erik ten Hag a choisi son futur attaquant

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 20:26

Man United Mercato : Erik ten Hag veut recruter un nouvel attaquant pour Manchester United. Il aurait choisi un attaquant de 22 ans.

Man United Mercato : Manchester sort le chéquier pour son futur attaquant

Les Mancuniens vont vivre une petite révolution cet été. L’arrivée d’Erik ten Hag devrait provoquer de nombreux changements au club. Les Red Devils vont se montrer très actifs sur le mercato. Chaque secteur va subir une refonte et l’attaque ne se sera pas épargné. Erik ten Hag veut recruter un nouvel attaquant à Manchester. Dans un premier temps, Edinson Cavani ne sera pas conservé. Puis il va falloir gérer le dossier Cristiano Ronaldo dont l’avenir est incertain. À l’heure actuelle, seul Marcus Rashford aurait obtenu les grâces de l’entraîneur néerlandais. En effet, il aurait conseillé à ses futurs dirigeants de proposer un nouveau contrat à l’international anglais. Erik ten Hag croit en son potentiel, il compte sur lui pour la saison prochaine.

Sans la Ligue des Champions, les Red Devils vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre. Ils auraient transmis une offre de 100 millions d’euros pour Victor Osimhen. Les Mancuniens sont également intéressés par Jonathan David. Dans les deux cas, Manchester United va devoir investir une somme conséquente pour son nouvel attaquant.

Darwin Núñez, l’heureux élu ?

Selon les informations de l’insider turc Ekrem Konur, Erik ten Hag aurait désigné Darwin Núñez comme la priorité en attaque. Les Mancuniens souhaiteraient payer la clause libératoire de l’international uruguayen. L’attaquant de Benfica a éclaté aux yeux du grand public cette saison. Il a inscrit 33 buts en 39 matches. Les dirigeants de Man United apprécient son sens du but et ses qualités athlétiques. Manchester United pourrait ainsi s’acquitter des 80 millions d’euros de la clause libératoire de Darwin Núñez dans les prochaines semaines. Il deviendrait ainsi le troisième plus gros transfert de l’histoire du club derrière Paul Pogba et Harry Maguire. Erik ten Hag aura ensuite la lourde tâche de convaincre le joueur de venir à Manchester United.