Stade Rennais Mercato : Wolverhampton vise un joli coup au SRFC

Publié par Thomas le 12 août 2022 à 18:03







Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC a officialisé la signature d'Arnaud Kalimuendo, le club breton se rapproche d'un nouveau deal en attaque.

Stade Rennais Mercato : Les Wolves entrent dans la course pour Guirassy

Le mercato devrait s’accélérer ces prochains jours à Rennes qui, après avoir signé Arnaud Kalimuendo, devrait offrir une porte de sortie à certains joueurs. En tête de liste de ces joueurs susceptibles de retrouver un point de chute cet été, l’international guinéen Serhou Guirassy en fait partie et se rapproche à grands pas d’un départ. Proche de l’ ASSE l’hiver dernier, l’ancien joueur d'Amiens était finalement resté en Bretagne pour tenter de titiller Gaëtan Laborde et se frayer du temps de jeu. Si son bilan au SRFC est loin d’être catastrophique, Guirassy n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Bruno Genesio, d’autant plus depuis l’arrivée de Kalimuendo.

Malgré un faible temps de jeu au Stade Rennais, l’attaquant de 26 ans garde néanmoins la cote en Europe et surtout en Premier League, où deux clubs luttent pour l’enrôler. Si Everton semble bien avancé pour recruter Guirassy, les Toffees pourraient se faire passer devant par une autre écurie, Wolverhampton. Comme le révèle le journaliste Ignazio Genuardi, le SRFC n’est toujours pas tombé d’accord avec le club entraîné par Frank Lampard ce qui aurait ouvert la voie aux Wolves, très intéressés par le profil du Guinéen. Alors qu’Everton pousse pour récupérer le joueur en prêt, Florian Maurice se montre ferme et demande un transfert sec. Une option que pourrait proposer l'équipe de Bruno Lage.

Stade Rennais Mercato : Genesio comprend les envies de départ de son joueur

Présent jeudi en conférence de presse en prévision du match contre l'AS Monaco, Bruno Genesio a sans surprise été questionné sur la situation de son avant-centre international. " Je peux comprendre qu'ils aient la volonté de gagner du temps de jeu ", a sobrement déclaré l’entraîneur rennais. Par la suite, le coach français s’est montré prudent, ne souhaitant pas s’étaler sur les rumeurs avec Everton.

Barré par la rude concurrence de Gaëtan Laborde en pointe, Serhou Guirassy n’aura jamais véritablement pu enchaîner les titularisations dans le onze breton. Meilleur quand il commençait sur le banc, le joueur pourrait débarquer avec l’étiquette de supersub en Angleterre. Sur ce dossier, Florian Maurice espère récupérer un peu plus de 10 millions d’euros. Preuve de ce départ imminent, Guirassy n'est pas apparu dans le groupe emmené par Genesio pour défier Monaco samedi.