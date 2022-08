Stade Rennais Mercato : Le SRFC va boucler un transfert à Everton

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 17:36

Stade Rennais Mercato : En passe d'officialiser la venue d'Arnaud Kalimuendo, le SRFC s'apprêter à céder un attaquant vers le championnat anglais.

Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy va quitter le SRFC

Les très bons coups s’enchaînent au Stade Rennais, qui compte offrir un vent nouveau à son secteur offensif. Menacé de perdre Martin Terrier et déjà privé de Mathys Tel, le club breton a bouclé ce mercredi la venue d’Arnaud Kalimuendo en provenance du Paris Saint-Germain. L’ancien joueur du RC Lens a vu le PSG et le SRFC tomber d’accord cet après-midi pour un transfert à 25 millions d’euros. Un coup magistral des Bretons, au nez et à la barbe de l’OGC Nice et de Leeds, très intéressés cet été par les services de l’avant-centre de 20 ans. Mais cette arrivée ne devrait pas être sans conséquence pour l’attaque du SRFC.

Comme le révèle le journaliste Benjamin Quarez sur Twitter, la venue d’Arnaud Kalimuendo devrait pousser vers la sortie l’international guinéen Serhou Guirassy. Barré en attaque par Gaëtan Laborde, l’attaquant de 26 ans serait en passe de rejoindre Everton en Premier League. Le club anglais, qui vient de recruter Amadou Onana du LOSC et qui souhaite recruter Idrissa Gueye du PSG, continue de faire ses emplettes en Ligue 1 et se rapprocherait de la signature en prêt de l'ancien Rémois. " Les discussions pour un prêt à Everton avancent bien et pourraient aboutir après l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo ", annonce le journaliste du Parisien.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC attend maintenant un milieu de terrain

Après avoir renforcé sa défense centrale (Theate, Rodon), le SRFC vient ce mercredi de tirer un trait sur ses recherches en attaque, entamées après le départ de Mathys Tel au Bayern Munich. Avec la venue d’Arnaud Kalimuendo, Florian Maurice peut désormais se focaliser sur le dernier axe de son mercato : le milieu de terrain. Avec le départ libre de Jonas Martin, le Stade Rennais se cherche un milieu polyvalent, capable de défendre mais également de se projeter vers l’avant. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité concernant ce dossier, il est fort à parier que les premières pistes émergent ces prochains jours.