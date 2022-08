FC Lorient - OL : Le match reporté, les Lyonnais mécontents !

Publié par ALEXIS le 12 août 2022 à 20:03







Comme pressenti, le match du FC Lorient contre l’ OL a été reporté, en raison de l’état de la pelouse du stade du Mostoir. L’Olympique Lyonnais en rage !

FC Lorient - OL : Le match reporté à une date ultérieure

Le FC Lorient n’affrontera pas l’ OL, ce dimanche (13h) au stade du Moustoir, lors de la 2e journée de Ligue 1, comme prévu initialement. Et pour cause, le match entre le FCL et l’Olympique Lyonnais est tout simplement ajourné. La Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé le report de cette rencontre entre les Merlus et les Gones, dans un communiqué. « La commission des compétitions de la LFP a décidé de reporter à une date ultérieure le match entre le FC Lorient et l’ OL, comptant pour la 2e journée de Ligue 1 Uber Eats » a appris l’instance.

« À la suite du rapport consécutif à la double visite des délégués de la LFP à Lorient les 11 et 12 août 2022, la commission des compétitions de la LFP a constaté que l’état actuel de la pelouse du stade du Moustoir ne permettait pas d’assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre FC Lorient – Olympique Lyonnais programmée le dimanche 14 août à 13h00 dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 Uber Eats », a expliqué la Ligue ensuite.

L'Olympique Lyonnais s'inquiète pour son calendrier !

Une nouvelle date sera donc fixée pour ce match reporté à deux jours de sa programmation initiale. Mais dans l’attente, le club rhodanien ne cache pas son mécontentement. « L’Olympique Lyonnais prend acte de la décision de la Commission des Compétitions de la LFP de reporter le match Lorient / OL en raison de l’état désastreux de la pelouse du stade du Moustoir... mais s’étonne qu’une solution de repli n’ait pas pu être anticipée, afin que cette rencontre comptant pour la 2e journée de L1 ait bien lieu ce week-end […].

L’ OL regrette que le FC Lorient n’ait pas mis tout en œuvre pour empêcher cette situation - qui semblait inéluctable au vu du contexte général actuel - en sollicitant plus en amont la Commission des Compétitions de la LFP et restera désormais vigilant quant à la reprogrammation de cette 2e journée de L1 qui pourrait impacter sérieusement son calendrier », a réagi Lyon.

Le FCL donne rendez-vous à ses supporters

Quant au club Morbihan, il a donné rendez-vous à ses supporters contre Clermont Foot, le 28 août prochain. « La pelouse du stade du Moustoir a été jugée impraticable par la Commission des Compétitions de la LFP. De ce fait, la rencontre entre le FC Lorient et l’ OL est reportée à une date ultérieure. Nous communiquerons très rapidement les modalités billetterie à nos spectateurs. Le FC Lorient regrette de ne pouvoir vous accueillir au stade du Moustoir et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réception du Clermont Foot 63 », a communiqué le FCL.