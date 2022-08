OM Mercato : C’est officiel, un nouveau départ acté en défense

Publié par Ange A. le 13 août 2022 à 03:33







OM Mercato : Pol Lirola ne défendra pas les couleurs de l’Olympique de Marseille cette saison. Son retour au bercail a été officialisé.

OM Mercato : Pol Lirola de retour en Espagne

L’Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage. Après le récent départ d’Alvaro Gonzalez, dont le contrat a été résilié, un autre défenseur quitte l’ OM. Vendredi, le départ de Pol Lirola de Marseille a été confirmé. Dans un communiqué, le club phocéen a annoncé le départ en prêt de son latéral espagnol pour une saison. Aucune option n’est assortie à son prêt. « Notre défenseur espagnol Pol Lirola est prêté à Elche CF. L’Olympique de Marseille et le club espagnol Elche C.F. ont trouvé un accord pour le prêt de Pol Lirola », peut-on notamment lire sur le site officiel du club. Le défenseur qui fête ses 25 ans ce samedi avait définitivement été recruté l’été dernier après un prêt par la Fiorentina.

Un départ inévitable pour Lirola

Après sa pige satisfaisante, Pol Lirola n’est pas parvenu à confirmer après son transfert définitif à l’Olympique de Marseille. Il n’a inscrit qu’un seul but et délivré deux passes lors de la saison écoulée. Au vu de sa saison décevante, un départ du latéral catalan était attendu cet été. Un départ d’autant plus attendu que Pablo Longoria a bouclé la signature de Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Le latéral tricolore est même passé numéro 1 dans la hiérarchie à ce poste. Son homologue espagnol était d’ailleurs resté sur le banc lors de la première sortie de Marseille en Ligue 1 dimanche contre le Stade de Reims (4-1). Reste maintenant à savoir si Lirola réussira à se relancer durant son séjour au bercail.

Après le prêt de Lirola, d’autres départs restent attendus à Marseille. Konrad de La Fuente devrait aussi faire l’objet d’un prêt. L’ailier américain arrivé du Barça l’été dernier est annoncé chez les Grecs de l’Olympiakos. D’autres éléments comme Bamba Dieng, Duje Caleta-Car, Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Kevin Strootman devraient aussi quitter la Canebière d’ici la fin du mercato.