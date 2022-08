OM Mercato : Sanchez, Milik, les annonces fortes d'Igor Tudor

Publié par Ange A. le 13 août 2022 à 07:33







OM Mercato : Igor Tudor s’est prononcé sur sa nouvelle recrue Alexis Sanchez et s’est projeté sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à Marseille.

OM Mercato : Igor Tudor s’emballe pour Alexis Sanchez

L’Olympique de Marseille s’est offert les services d’un attaquant de renom en la personne d’Alexis Sanchez. L’ OM a signé l’attaquant chilien libre cet été, suite à la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan. Entraîneur du club phocéen, Igor Tudor s’est livré sur son nouvel atout offensif. Le technicien croate loue notamment la polyvalence de l’ancien Blaugrana. « Je peux utiliser Alexis Sanchez aux trois postes offensifs, sur la droite, la gauche, au centre. On va le voir bouger. Quand on a un joueur aussi fort, qu’il soit dix mètres un peu plus à droite ou à gauche, ça ne change pas grand-chose », a confié le coach marseillais en conférence de presse. À noter que le buteur sud-américain pourrait étrenner le maillot marseillais ce dimanche. Igor Tudor a indiqué qu’il fera partie du déplacement sur la pelouse de Brest.

Le message clair de Tudor pour Milik

Comme Alexis Sanchez, Arkadiusz Milik devrait aussi effectuer le déplacement dans le Finistère. L’avenir de l’attaquant polonais fait souvent l’objet de moult spéculations. Avec la signature de Sanchez, les rumeurs vont reprendre de plus belles. Mais pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le sort de Milik est déjà scellé à l’ OM.

« Sur ce que les journalistes disent, moi, je ne peux pas le commenter. Je suis content qu’il soit ici. On a un bon rapport. Il n’a plus de gêne au tendon qui l’a un peu handicapé la saison dernière. J’ai vu une progression de ça part, et je suis sûr qu’il va progresser encore », a assuré Igor Tudor concernant le numéro 9 marseillais. Celui-ci a définitivement été recruté cet été après un prêt de 18 mois par Naples.