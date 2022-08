OM Mercato : L’OGC Nice vise une merveilleuse signature à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2022 à 18:39







OM Mercato : À la recherche de renforts pour l’équipe de Lucien Favre, l’OGC Nice tenterait une signature exceptionnelle à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Lucien Favre sous le charme d’un attaquant phocéen

En quête de liquidités pour équilibrer ses comptes, l’Olympique de Marseille pousse Bamba Dieng vers la sortie et l’OGC Nice voudrait en profiter pour renforcer son effectif. Après plusieurs clubs anglais, notammEnt Fulham, Everton et Newcastle, le quotidien L'Équipe révèle ce samedi que les Aiglons se seraient positionnés pour l’attaquant marseilais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international sénégalais pourrait ainsi rejoindre les rangs de l’équipe de Lucien Favre d’ici la fin du mercato estival.

D’autant que le joueur de 22 ans aimerait poursuivre sa carrière en France, s'estimant encore très imparfait et disant avoir besoin de temps de jeu pour parfaire sa progression. À défaut de continuer à l'OM, son envie première, le joueur se verrait plutôt poursuivre sa carrière en France, pour continuer sa progression. Il s'estime encore très imparfait et dit avoir besoin de temps de jeu. Lorient l'adore et lui a fait part de son envie de le prendre en prêt. Toutefois, les Aiglons devraient parvenir à un accord avec les dirigeants marseillais et le plus rapidement possible.

OM Mercato : L’offre de l’OGC Nice pour Bamba Dieng dévoilée

Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille voudrait faire de la place dans son secteur offensif. Bamba Dieng pourrait ainsi quitter les rangs de l’équipe marseillaise d’ici la fin du mercato estival. Pour le laisser partir, la direction de l’OM espère recevoir un chèque compris entre 12 et 15 millions d'euros. Cependant, le journal L'Équipe assure ce samedi que Jean-Pierre Rivère et l’OGCN optent davantage pour un prêt avec option d'achat. Séduit par le projet niçois, l’international sénégalais pourrait pousser son président Pablo Longoria et trouver un terrain avec son homologue niçois. Mais l’Olympique de Marseille a forcément besoin d’argent et cela pourrait compliquer le dossier.

Affaire à suivre…