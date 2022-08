Stade Rennais : Grande inquiétude pour une recrue au SRFC

Publié par Ange A. le 14 août 2022 à 08:07







Stade Rennais : L’inquiétude est grande au SRFC après le match nul contre Monaco. Steve Mandanda a quitté la rencontre sur blessure.

Stade Rennais : Steve Mandanda blessé contre l’AS Monaco

La machine peine à démarrer au Stade Rennais. Battu par Lorient lors de la 1re journée, le SRFC a été contraint au match nul samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1). Numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens de but, Steve Mandanda a notamment vécu une rencontre contrastée. L’ancien portier marseillais a écopé d’un carton jaune après une faute sur Breel Embolo. Le champion du monde a rattrapé son erreur en stoppant le penalty accordé aux locaux. Le portier de 37 ans n’a pas disputé le second acte. Touché sur le choc avec l’attaquant monégasque, le gardien de Rennes a été remplacé à la mi-temps. Au sortir de la rencontre, Bruno Genesio a donné des nouvelles de Mandanda.

Coup dur, Mandanda blessé au genou

L’entraîneur du Stade Rennais assure que Steve Mandanda a été touché au genou dans son choc avec Breel Embolo. « Il s’est fait mal au genou sur l’action du penalty, on attendra d’en savoir plus sur sa blessure », a assuré le coach du SRFC selon les propos relayés par Ouest France. Le journal révèle d’ailleurs que l’ancien marseillais a quitté le stade Louis-II avec une attelle au genou. Des examens approfondis permettront d’en savoir plus sur la blessure du gardien tricolore et le cas échéant sur la durée de son indisponibilité. Mandanda blessé, Dogan Alemdar n’a pas rassuré dans les cages rennaises.

Le jeune portier turc a commis une boulette sur le but de l’égalisation monégasque. Pas rassurant au moment où le club breton pourrait être privé de son gardien numéro 1. Une situation qui pourrait finalement profiter à Alfred Gomis. Le Sénégalais est poussé vers la sortie depuis le transfert de Mandanda à Rennes. Pour leur prochaine sortie, les Rouge et noir recevront Ajaccio. Reste à savoir qui gardera les cages du SRFC au Roazhon Park.