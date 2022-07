Stade Rennais Mercato : Officiel, Steve Mandanda signe au SRFC !

Publié par Nicolas le 06 juillet 2022 à 20:37

C'est désormais officiel entre Steve Mandanda et le Stade Rennais. Le champion du monde vient de s'engager avec le SRFC pour deux ans.

Stade Rennais Mercato : C'est fait, Steve Mandanda s'engage au SRFC

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel, Steve Mandanda rejoint le Stade Rennais. Après avoir résilié son contrat avec l'Olympique de Marseille, le gardien de but international a signé aujourd'hui un contrat de 2 ans avec l'écurie bretonne. Le gardien débarque en Bretagne sans que Rennes n'ait à payer la moindre indemnité de transfert puisqu'il arrive en qualité de joueur libre.

Âgé de 37 ans, Steve Mandanda va ainsi connaître le 4e club de sa carrière en tant que professionnel après être passé par Le Havre, l'Olympique de Marseille et Crystal Palace. Il avait évolué 4 ans au Havre avant de signer à l'OM, club dans lequel il a passé le plus de temps. Après une expérience de 9 ans dans la cité phocéenne, il était allé faire une saison en Premier League du côté de Crystal Palace mais s'était blessé et n'avait disputé que 10 matchs avec les pensionnaires de Selhurst Park.

Ainsi, il était revenu à l'OM la saison suivante. Il est finalement resté 5 années supplémentaires à Marseille. Steve Mandanda arrive au Stade Rennais dans la peau d'un titulaire indiscutable et espère encore convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu en novembre prochain.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC recrute un gardien au palmarès impressionnant

Steve Mandanda va apporter toute son expérience à un groupe composé de jeunes joueurs, ce qui sera précieux au moment d'aborder la campagne de Ligue Europa au mois de septembre. Mandanda, qui a disputé une finale de Ligue Europa perdue face à l'Atlético Madrid (0-3) en mai 2018, compte 34 sélections en Équipe de France et a été sacré champion du monde avec les Bleus le 15 juillet 2018 face à la Croatie (4-2) en tant que doublure d'Hugo Lloris.

Il a même effectué un match de Coupe du Monde, participant au 3e match de poule de l'Équipe de France contre le Danemark (0-0). Au total, Il Fenomeno a disputé 565 matches avec l'Olympique de Marseille, record absolu du club. Champion de France avec l'OM en 2010, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, Steve Mandanda possède un superbe palmarès et ouvre un nouveau chapitre de sa grande carrière au Stade Rennais.