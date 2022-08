PSG Mercato : Bernardo Silva fait ses adieux à Man City pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 18:39







PSG Mercato : Annoncé dans les plans de Luis Campos au Paris SG cet été, Bernardo Silva pourrait avoir disputé son dernier match à Manchester City ce samedi.

PSG Mercato : La décision de Bernardo Silva déjà prise ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Bernardo Silva veut changer d’air durant ce mercato estival. Après cinq ans passés en Premier League sous les couleurs de Manchester City, le milieu de terrain portugais voudrait s’offrir un nouveau challenge. Et cela tombe bien puisque son compatriote Luis Campos, qui l’avait fait venir à Monaco en 2014 alors qu’il évoluait au Benfica Lisbonne, aimerait l’intégrer au collectif de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le tabloïd britannique The Athletic affirme que le board des Citizens ne retiendra pas forcément le joueur de 28 ans si sa décision est de s’en aller cet été. Même si son départ ne sera pas facile à combler.

« Ils respectent le souhait de leurs joueurs et ne feront pas obstacle à quiconque veut vraiment partir. Mais en même temps, ils savent que le perdre maintenant causerait un sérieux problème, même s'il était remplacé. Ils ne sont pas prêts à se laisser faire », explique la publication anglaise. De son côté, Bernardo Silva a lâché un énorme message qui en dit long sur sa décision concernant son avenir. « Une grande performance de la part de l’équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui était au stade pour ces merveilleux moments d’amour et de soutien », a écrit le protégé de Pep Guardiola sur son compte Twitter ce dimanche. Un message d’adieu de la part de Silva ? Selon plusieurs sources proches du dossier, le natif de Lisbonne aurait pris la résolution de changer d’air et aurait même déjà choisi sa prochaine destination.

PSG Mercato : Accord entre le Barça et City pour Bernardo Silva ?

En marge de la victoire contre Bournemouth (4-0), Pep Guardiola a ouvertement assuré qu’il souhaite conserverBernardo Silva. « Je l'ai dit la semaine dernière. Je veux Bernardo Silva ici à 100 %, ou à 110 %. Je le veux, je le veux et je le veux. Parce que je l'aime. La raison pour laquelle je suis entraîneur, c'est parce que je peux vivre et m'entraîner avec des joueurs et des gens, des êtres humains comme Bernardo », a déclaré l’entraîneur de Man City.

Cependant, le journal catalan Sport indique qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues de City pour le transfert de l’international portugais. Les Blaugranas n'auraient plus qu'à réduire leur masse salariale avant de pouvoir accueillir Bernardo Silva. Le Paris SG et Luis Campos sont donc prévenus.