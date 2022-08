OL Mercato : Une grosse signature dans les tuyaux à Lyon

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 20:10







OL Mercato : Très courtisé à un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé pourrait prolonger son aventure à Lyon.

OL Mercato : Moussa Dembélé, des touches partout en Europe

Meilleur buteur de l’ OL la saison dernière (21 buts et 4 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 1) et n’ayant plus qu’un an de contrat à Lyon, Moussa Dembélé suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers et non des moindres. Il affole la Premier League notamment. Selon L’Équipe, « c’est surtout en Angleterre que la cote » du buteur de l’Olympique Lyonnais « est au plus haut ». En plus de l’intérêt de Manchester United, Fulham, Wolverhampton, Nottingham Forest, West Ham et Everton se sont renseignés sur la situation du N°9 des Gones d’après le quotidien sportif. Mais il n’a pas donné de suite favorable à tous ces intérêts anglais.

Libre de signer avec le club de son choix dès le mercato hivernal en janvier 2023, Moussa Dembélé aurait déjà des touches avec des écuries dans les autres grands championnats européens. En Allemagne, le Borussia Dortmund a tenté de le recruter avant de choisir Sébastien Haller (victime d’une tumeur aux testicules) et finalement remplacé par Anthony Modeste, « plus abordable financièrement ».

Prêté à l’Atlético Madrid en janvier 2021, le Franco-Malien est toujours dans la pensée du club espagnol où son engagement et son état d’esprit ont marqué la direction et le staff technique. Villarreal a également essayé de s’attacher les services du natif de Pontoise, mais il « a refusé les avances des équipes espagnoles », qui « veulent le récupérer gratuitement » à la fin de la saison. En Italie, il est sur le calepin de la Juventus, en cas d’échec du dossier Memphis Depay.

En Turquie, Fenerbahçe aurait avancé ses pions en proposant un salaire de 5 M€ à Moussa Dembélé, dès que son contrat expire à Lyon. Après avoir recruté Léo Dubois à l’ OL cet été, Galatasaray est aussi séduit par le profil de l’ancien joueur du Celtic FC de Glasgow. Si l’on en croit le média, il est même la priorité des Cimbom pour remplacer Bafétimbi Gomis (en fin de contrat en 2023) la saison prochaine.

Dembélé pourrait prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais

Malgré tous ces nombreux intérêts, combinés au retour d’Alexandre Lacazette à l' OL pour trois ans, jusqu’en juin 2025, l'avant-centre a l’opportunité de rempiler à Lyon. L’Équipe évoque la possibilité qu’il prolonge son bail entre Rhône et Saône où la direction du club rhodanien lui a fait une proposition de prolongation de contrat. En réponse, le joueur de 26 ans « a fait savoir qu'il étudiait sérieusement cette offre, mais qu'il se donnerait le temps nécessaire afin de voir comment les choses vont se passer après avoir connu quatre entraîneurs en quatre saisons à Lyon ». Comme l'assure le média sportif, Mousa Dembélé « veut aussi savoir comment il sera utilisé », vu l’arrivée de Lacazette, « avant de prendre la meilleure décision possible en ce qui concerne une possible prolongation à l' OL ».