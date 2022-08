OL Mercato : Lacazette dévoile les coulisses de son retour à Lyon

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 17:11







OL Mercato : De retour après cinq saisons à Arsenal, Alexandre Lacazette s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à rejouer pour l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Alexandre Lacazette s'exprime sur son choix de revenir à Lyon

Buteur pour son retour au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a permis aux Gones de se défaire de l’AC Ajaccio et d’engranger sa première victoire. L’international français savoure son come-back dans son club de cœur après cinq saisons passées à Arsenal. Alexandre Lacazette s’est confié au micro de Free Ligue 1 pour évoquer son retour à l’Olympique Lyonnais.

Le buteur de 31 ans a déclaré : « J'ai rencontré le président (Jean-Michel Aulas) et Vincent Ponsot, au mois de mars. Et dès le mois de mars, j'ai senti vraiment une volonté de leur part, et c'est un peu ce qui m'avait manqué dans mes dernières années. Ce ressenti d'être voulu, avoir ce côté, un peu de l'amour envers le joueur ». À la fin de son bail avec Arsenal, les Gunners ont offert un nouveau contrat à l’attaquant français qui avait également une offre du côté de l’Atlético Madrid. L’international français a choisi de revenir là où tout a commencé pour écrire une nouvelle page de son histoire d’amour avec Lyon.

OL Mercato : Le nouveau projet de Lyon a convaincu Alexandre Lacazette

Engagé dans la course à la Ligue des Champions avec Arsenal, Alexandre Lacazette s’est laissé du temps pour réfléchir. L’international français a été surpris par l’intérêt des dirigeants lyonnais. « Honnêtement, chaque semaine, ils appelaient mon agent. Moi, je voulais prendre mon temps, finir la saison. Déjà pour être professionnel par rapport à mon ancien club. Vraiment le projet et l'envie qu'ils avaient, le fait qu'ils croyaient en moi, c'est ce qui a fait pencher la balance. » Le travail des dirigeants lyonnais a fini par payer, l’ OL peut désormais compter sur un Alexandre Lacazette en grande forme. Le buteur de 31 ans est bien décidé à guider l’Olympique Lyonnais vers le podium de Ligue 1.