PSG Mercato : La Juventus Turin pas loin d’un exploit au Paris SG

15 août 2022







PSG Mercato : À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, la Juventus Turin se rapprocherait d’un grand exploit avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Les discussions s’intensifient avec la Juve pour un milieu

« La situation de Leandro n’est pas la même que celle de Mauro Icardi. Il est sollicité. Vitinha a pris un carton et Leandro a fait une bonne entrée à Clermont. Savoir ce qu’il va se passer avant la fin du mercato, je ne sais pas. Je sais que Leandro souhaite avoir du temps de jeu. C’est un très grand joueur. Il est dans un très bon état d’esprit. » Si Christophe Galtier ne serait pas contre la possibilité de conserver Leandro Paredes dans son groupe pour cette saison, le milieu de terrain de 28 ans serait bel et bien sur le départ.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’international argentin serait sur le point de quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Ce lundi, le journaliste italien Mateo Moretto du média Revelo révèle que les pourparlers avancent bien entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de la Juventus Turin pour le transfert de l’ancien milieu du Zénith Saint-Pétersbourg. Aux dernières nouvelles, une tendance se dégagerait dans ce dossier.

PSG Mercato : Leandro Paredes finalement prêté à la Juve ?

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert de Leandro Paredes du Paris Saint-Germain à la Juve serait sur le point d’aboutir. Déjà d’accord avec les Bianconeri pour aller retrouver son compatriote et ancien coéquipier Angel Di Maria, Paredes pourrait finalement faire l’objet d’un prêt de la part du Champion de France en titre, à en croire les dernières précisions apportées par Matteo Moretto sur ce dossier. Le spécialiste mercato ajoute que ce prêt serait assorti d’une option d’achat, dont le montant reste encore à être défini par les deux clubs.

« Les négociations avancent et Paredes est toujours un peu plus près de la Juventus. Il n’y a évidemment pas encore d’accords entre les deux clubs, mais il semble que le joueur ait déjà dit oui. Si les deux équipes se mettent d’accord, le transfert pourrait être vite bouclé. Mais il faut rester prudent », explique le journaliste de Revelo. Après Alphonse Areola, Marcin Bulka, Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo, Leandro Paredes pourrait être le prochain départ de l’effectif des Rouge et Bleu.