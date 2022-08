Barça Mercato : Le FC Barcelone piste un ancien cadre du Paris SG !

Publié par Thomas G. le 16 août 2022 à 10:59







Barça Mercato : Toujours en quête de renforts défensifs, le FC Barcelone souhaite recruter un ancien latéral du PSG dans les prochaines semaines.

Barça Mercato : Les Blaugranas foncent sur Thomas Meunier

Le FC Barcelone veut boucler son mercato XXL sur les chapeaux de roue en recrutant deux nouveaux défenseurs. Xavi a réclamé à sa direction un latéral gauche et un arrière droit pour renforcer son effectif. Marcos Alonso est la priorité pour le poste de défenseur gauche et l’international espagnol souhaite signer au Barça. Mais c'est du côté droit que le Barça pourrait créer la plus grosse surprise.

Selon Sport, le FC Barcelone souhaiterait recruter l’international belge Thomas Meunier après l’échec dans le dossier César Azpilicueta. L’ancien défenseur du PSG est disponible à bas prix puisque le Borussia Dortmund pourrait s’en séparer contre un chèque de 10 millions d’euros. La direction du Barça estime que l'international belge est actuellement la meilleure option pour son poste de latéral droit. Malgré ses performances en demi-teinte depuis son arrivée au BVB, le défenseur de 30 ans garde une belle cote sur le marché des transferts. En plus des Catalans, le Borussia Mönchengladbach est également présent sur le dossier. À quelques mois de la Coupe du Monde, Thomas Meunier pourrait nénamoins demander des garanties de temps de jeu pour rejoindre les Blaugranas.

Barça Mercato : Une signature à Barcelone pour se relancer ?

L’international belge est un latéral offensif qui n’hésite pas à enchaîner les courses offensives et les centres pour déstabiliser la défense adverse. L’ancien parisien est bien connu du Barça, le natif de Sainte-Ode avait écœuré la MSN lors de la confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en 2017 au Parc des Princes (4-0). Grâce à la mise en place du 4e levier économique, les Blaugranas devraient être en mesure d’accéder aux exigences du Borussia Dortmund. Thomas Meunier pourrait relever le défi du Barça pour relancer sa carrière après une fin mitigée au PSG et des performances irrégulières à Dortmund.