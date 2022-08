FC Nantes Mercato : C'est confirmé, le FCN attend encore 3 recrues

Publié par Nicolas le 16 août 2022 à 17:00







FC Nantes Mercato : À un peu plus de deux semaines de la fin de mercato estival, le président du FCN a indiqué vouloir acueillir 3 nouvelles recrues.

Dans une interview accordée au quotidien L'Équipe, le président du FC Nantes Waldemar Kita a répondu à son entraîneur Antoine Kombouaré, qui a réclamé des recrues après le match nul de son équipe contre Lille (1-1). Tout en affirmant être hermétique à la pression de quiconque, il a déclaré être en totale adéquation avec son technicien. Il a confirmé l'intention du FCN de recruter 3 joueurs, " un offensif, un milieu, et peut-être un latéral droit ".

Deux noms reviennent avec insistance du côté de la Jonelière : Ignatius Ganago et Gaël Kakuta, deux joueurs du RC Lens. Le premier est en manque de temps de jeu, barré par Loïs Openda et Florian Sotoca, en attendant le retour de blessure de la recrue polonaise Adam Buksa. Le deuxième n'est pas toujours titulaire non plus mais est aussi un habitué des gazettes mercato, ayant déjà connu 12 clubs dans sa carrière. Il a donc sans surprise des velléités de départ.

Le prix de Ganago s'éléverait à environ 5 millions d'euros, soit le prix que le FC Nantes comptait mettre pour faire venir le Bordelais Hwang Ui-jo, mais à en croire les informations de Jean-Marcel Boudard, spécialiste du club Jaune et Vert, ce dossier aurait pris du plomb dans l'aile ces derniers jours. Kakuta serait en revanche moins cher et bien parti pour rallier le FC Nantes, lui qui voit son contrat expirer dans un an chez les Sang et Or. Le président Kita n'a pas voulu commenter les rumeurs liées à ces deux joueurs, ce qui laisse présager de possibles négociations entre Lens et le FCN.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut garder ses meilleurs joueurs

Dans la même interview, Waldemar Kita a exprimé son point de vue sur les possibles départs de joueurs majeurs tels que Ludovic Blas, Alban Lafont et Moses Simon. Le dossier le plus chaud concerne évidemment Ludovic Blas, ardemment courtisé par le LOSC et qui aurait envie de rejoindre le champion de France 2021. Le président nantais a réaffirmé son désir de garder l'ancien guingampais : « On joue la Coupe d'Europe, c'est quand même une « prison » confortable non ? S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose. Je lui ai dit verbalement. »

En ce qui concerne Alban Lafont, Kita le considère comme « le meilleur gardien de L1 ». Il déclare n'avoir reçu aucune offre pour le portier français. Moses Simon n'a plus de nouvelles de l'OGC Nice qui s'intéressait à lui en juillet. « Personne ne veut partir », réaffirme le président Kita,qui veut logiquement que ses meilleurs joueurs restent. Les prochains jours risquent donc d'être agités au FC Nantes.