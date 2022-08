FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré vise du très lourd au RC Lens

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2022 à 14:56







FC Nantes Mercato : Soucieux de voir des renforts débarquer au FC Nantes cet été, Antoine Kombouaré aurait des vues sur deux attaquants du RC Lens.

FC Nantes Mercato : Kombouaré a déniché le successeur de Blas à Lens

Malgré la dernière sortie d'Antoine Kombouaré vendredi soir en conférence de presse, indiquant notamment ne plus vouloir de départs, Ludovic Blas s’apprêterait toutefois à rejoindre les rangs du LOSC. Un accord serait d’ores et déjà à hauteur de 15 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain offensif de 24 ans. Par conséquent, l’entraîneur du FC Nantes aurait ciblé son remplaçant.

Ce lundi matin, le journal régional Ouest France révèle que la piste la plus chaude à l’heure actuelle conduirait au milieu offensif du RC Lens, Gaël Kakuta. Absent du déplacement en Corse des Sang et Or ce week-end, en raison d’un problème musculaire à une cuisse qui lui a fait manquer plusieurs matches, l’international congolais serait même la priorité de Kombouaré pour les deux prochaines semaines restantes du mercato estival. À un an de la fin de son contrat avec le RCL, l’ancien joueur de Chelsea aurait déjà fait part de ses envies d’ailleurs à ses dirigeants cet été.

La Voix du Nord confirme l’information et indique que Gaël Kakuta ne se sentirait plus aussi à l’aise au sein de son club formateur, qu’il avait retrouvé en 2020, en provenance d’Amiens SC. Revenu « très affûté » à l’entraînement fin juin, le natif de Lille aimerait retrouver sa place au cœur du jeu, en soutien des attaquants. Un rôle qu’Antoine Kombouaré serait prêt à lui confier en remplacement de Ludovic Blas. Cependant, Gaël Kakuta n’est pas le seul lensois que le FC Nantes aimerait attirer.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré veut également Ignatius Ganago

Il y a quelques jours, plusieurs sources ont évoqué un intérêt du FC Nantes pour Ignatius Ganago, selon les informations du journaliste Saber Desfarges. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant camerounais n’est plus considéré comme indispensable au RC Lens. Annoncé il y a peu dans le viseur de Montpellier HSC puis du Stade Brestois, l’avant-centre de 23 ans aurait même fait l’objet d’une offre, dont le montant n’a pas été révélé.

Mais la direction du RC Lens aurait repoussé cette proposition jugée insuffisante. D’après Ouest France, les dirigeants nantais devraient revenir à la charge dans ce dossier. À la recherche de renforts offensifs, Antoine Kombouaré pourrait accueillir prochainement les Lensois Gaël Kakuta et Ignatius Ganago.