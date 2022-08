ASSE Mercato : Un attaquant de L1 se rapproche de Saint-Etienne

Publié par Anthony le 16 août 2022 à 16:30







ASSE Mercato : À la recherche d'un avant-centre de haut niveau, l'AS Saint-Etienne aurait relancé une piste importante du côté de l'AJ Auxerre.

ASSE Mercato : Saint-Etienne relance le dossier Gaëtan Charbonnier

Saint-Étienne commence difficilement sa saison avec aucune victoire en 3 matchs et se classe dernier du championnat avec -1 point. Le club cherche depuis la fin de saison dernière à renforcer son secteur offensif, notamment avec au moins un avant-centre compétitif recruté d'ici le 1er septembre. Et justement, les Verts auraient relancé le dossier Gaëtan Charbonnier. Une piste évoquée durant l'été, mais qui semblait compliquée car Auxerre ne voulait pas s'en séparer. Mais avec la récente arrivée de Mbaye Niang, l'AJA pourrait relancer le débat au sujet d'un possible transfert.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 17 buts en 31 matchs de championnat, Gaëtan Charbonnier pourrait retourner en seconde division selon les informations de 90 Football. Avec l'arrivée de l'ancien Rennais Mbaye Niang, les dirigeants stéphanois seraient désormais sérieusement positionnés sur l'attaquant de 33 ans. Un transfert devenu prioritaire pour les Verts qui voudraient boucler deux arrivées au poste de N°9 d'ici la fin de l'été. L'ASSE pourrait ainsi réaliser un gros coup en recrutant une star de Ligue 2 qui a fait partie de l'équipe type la saison dernière et élu meilleur joueur du championnat en 2019 à l'occasion du trophée UNFP. Dans le même temps, Saint-Étienne s'occuperait du départ d'un autre attaquant.

ASSE Mercato : Un attaquant va être prêté à Valenciennes

Bien que le club soit à la recherche de solution offensive, Charles Abi est sur le point d'être à nouveau prêté. Ce dernier devrait s'envoler vers Valenciennes après que les deux clubs aient trouvé un accord avec la prise en charge totale du salaire du joueur. L'attaquant n'entre pas dans les plans de Laurent Battles et devrait à nouveau quitter le club cet été. Revenu de prêt de Guingamp après avoir pris part à 18 matchs (1 but), le natif de Clermont-Ferrand n'aura jamais réussi à s'imposer chez les Verts. Une option d'achat n'a pas été évoquée, il devra donc s'aguerrir pour tenter une nouvelle fois d'obtenir une place de choix à l' ASSE la saison prochaine. Une bonne recrue pour Valenciennes qui connaissait jusqu'alors quelques carences dans son secteur offensif.