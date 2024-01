Un jour après son départ officiel de l’ASSE, Gaëtan Charbonnier a fait ses adieux au club. Il a livré ensuite les raisons qui l’on poussé à partir au SC Bastia.

Mercato : Les adieux de Gaëtan Charbonnier au peuple vert

Gaëtan Charbonnier a quitté l’ASSE, lundi, mais il reste en Ligue 2. Il pourra même croiser le chemin des Verts en championnat cette saison avec le SC Bastia, son nouveau club. L’attaquant passé un an à Saint-Etienne. Il y avait été transféré à la mi-décembre 2022, sous la forme de joker. Engagé par le club corse jusqu’en juin 2025, soit pour un saison et demie, la recrue du Sporting Club de Bastia a fait ses adieux aux Stéphanois dans un post sur Instagram : « Merci pour tout, peuple vert, et bonne fin de saison », a-t-il écrit.

Charbonnier promet de redorer le blason du SC Bastia

Gaëtan Charbonnier a été présenté officiellement, dans la foulée de sa signature officielle en Corse. Lors de la conférence de presse, il a justifié sa signature au Sporting Club de Bastia. Il avoue qu’il avait quelques sollicitations, mais il a préféré le SCB, pour la raison suivante : « Bastia est venu très tôt, bien avant même le mercato. Cela a fait pencher la balance assez rapidement ».

Convaincu par le discours du président Claude Ferrandi et celui de l’entraineur Régis Brouard, le buteur de la Ligue 2 (saison 2017-2018) doit maintenant affronter la grosse attente des supporters du club insulaire. Cependant, il n’a aucune appréhension. « J'aime avoir des responsabilités, je veux montrer qu'il m'en reste », a-t-il rassuré. On est là pour redorer le blason du club, donc on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien », a promis l’ancien attaquant de l’ASSE.