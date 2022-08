OGC Nice Mercato : Un échec retentissant se précise pour le Gym !

Publié par Thomas G. le 16 août 2022 à 21:00







OGC Nice Mercato : A la recherche d'une première victoire en championnat, le Gym pourrait manquer l'occasion de rapatrier un crack.

OGC Nice Mercato : Une cible du Gym se dirige vers la Premier League

L’OGC Nice a concédé un deuxième match nul de suite le weekend dernier face au Racing Club de Strasbourg. Les dirigeants du Gym cherchent à renforcer l’effectif de Lucien Favre pour enrayer cette mauvaise dynamique et obtenir une première victoire. Depuis quelques semaines, l’OGC Nice était revenu à la charge pour Justin Kluivert. L’international néerlandais avait été prêté avec option d’achat la saison dernière au Gym. Les Aiglons n’avaient pas acheté définitivement l’ancien prodige de l’Ajax, mais l’intérêt était toujours présent.

Selon Santi Aouna, l’OGC Nice aurait perdu la bataille dans la course à la signature de Justin Kluivert. L’ailier hollandais aurait donné son accord pour rejoindre le promu Fulham en Premier League. Indésirable à l’AS Rome, le natif d’Amsterdam devrait être prêté avec une option d’achat de 12 millions d’euros. Un coup dur pour les dirigeants niçois qui espéraient pouvoir rapatrier l’ailier de 23 ans. Malgré son irrégularité, Justin Kluivert avait reussi à convaincre le Gym de le recruter de nouveau. Face à l’hésitation des Aiglons concernant le prix de l’option d’achat, Justin Kluivert a décidé de prendre les devants en donnant son accord à Fulham.

L'OGC Nice veut un nouvel ailier

Justin Kluivert n’est pas le seul ailier à avoir fait faux bon à l’OGCN cet été. La pépite du FC Sochaux, Alan Virignius souhaite rejoindre le LOSC au détriment du Gym.

Les Aiglons sont donc toujours en quête d’un nouvel ailier dans ce mercato estival et les dirigeants niçois pourraient se focaliser sur une piste. À l’heure actuelle la priorité de l’OGC Nice est Mykhaylo Mudryk. Le dossier est complexe, le Shaktar Donetsk a refusé une offre de 25 millions d’euros et le joueur donne sa préférence au Bayer Leverkusen. Malgré ces obstacles, le Gym espère pouvoir inverser la situation et recruter le génie ukrainien.