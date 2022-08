PSG Mercato : Al-Khelaïfi a tout fait pour une star mondiale en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2022 à 07:05







PSG Mercato : Après la nomination de Christophe Galtier sur le banc du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi a tenté le coup pour une très grosse star en attaque.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi a tenté le coup pour un buteur extraordinaire

Malgré Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a tenté de signer un autre grand attaquant de classe mondiale durant ce mercato estival. En effet, selon les renseignements recueillis par le quotidien L'Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les prises de contact avec Robert Lewandowski, désireux de quitter le Bayern Munich après huit saisons de bons et loyaux services, et son agent Pini Zahavi.

Le journal sportif explique notamment que le président parisien aurait même appelé personnellement l’international polonais pour tenter de le convaincre de rejoindre les rangs des Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, Al-Khelaïfi souhaitait s’appuyer sur ses bonnes relations avec Pini Zahavi pour tenter de recruter Lewandowski. Finalement, le buteur de 33 ans opté pour le Barça, avec qui il a paraphé un bail de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026. Et la raison de cet échec est désormais connue dans la capitale.

PSG Mercato : Lewandowski détourné de Paris par son épouse

En effet, L’Équipe révèle que le dossier n’a finalement pas abouti, notamment en raison de l’opposition de la femme de Robert Lewandowski, qui ne voulait pas vivre à Paris. Toutefois, Pini Zahavi et le Paris Saint-Germain pourraient à nouveau travailler ensemble sur d’autres cibles d’ici la fin du mercato estival. Après douze années en Bundesliga, Lewandowski va découvrir la Liga avec un contrat de quatre ans. Cible de longue date du Qatar, le capitaine de la sélection polonaise aurait désormais très peu de chances de débarquer au Paris Saint-Germain avant la fin de sa carrière européenne. Arrivé pour 45 millions d’euros, Lewandowski vaut le même prix selon le site spécialisé Transfermarkt.