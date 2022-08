LOSC Mercato : C'est fait, Lille recrute un attaquant prometteur

Publié par Anthony le 17 août 2022 à 12:16





LOSC Mercato : Lille poursuit son mercato et prépare l'avenir du club en recrutant officiellement ce mercredi une jeune pépite du FC Sochaux.

LOSC Mercato : Lille officialise Alan Virginius

Lille vient de réaliser un gros coup dans ce mercato en recrutant une jeune pépite qui était courtisée par de nombreux clubs de ligue 1 et de l'étranger comme le Bayer Leverkusen ou Newcastle. Mais Alan Virginius a choisi de rallier le Nord de la France en s'engageant avec le LOSC jusqu'en 2027. Son transfert est estimé entre 4 et 5 millions d'euros. Grande révélation de la saison passée en Ligue 2, le jeune joueur de 19 ans est jugé très prometteur avec une marge de progression très importante. "Nous sommes heureux d’annoncer la signature d’Alan Virginius. Alors que les sollicitations étaient nombreuses pour un joueur qui peut évoluer sur toutes les positions offensives, Alan a choisi le LOSC pour continuer son évolution ", a déclaré Olivier Létang.

Formé à Sochaux, Virginius connaît son premier match en pro à l'âge de 17 ans en juillet 2020. Il arrive rapidement au sein de la Ligue 2 et inscrira son premier but en décembre de la même année faisant de lui le plus jeune buteur de la saison. Après un exercice 2020/2021 plein de promesses, il se révélera aux yeux de tous lors de sa deuxième saison en Ligue 2 où il cumulera 31 matchs sous les couleurs sochaliennes, inscrivant 5 buts et réalisant 2 passes décisives.

"C’est un honneur, une fierté de signer dans ce très grand club qu’est le LOSC. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Mes ambitions ? Réaliser de grandes choses, travailler dur pour progresser, m’imposer et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. J’ai aussi hâte de fouler la pelouse du stade et de rencontrer les supporters lillois."

LOSC Mercato : Un ailier droit avec de nombreuses qualités

Alan Virginius est un ailier de percussion, doté d'une importante pointe de vitesse, des qualités qu'il utilisera notamment en sélection tricolore. Il rejoint l'Équipe de France U16 en 2019 et participera à l'Euro en juin dernier, où il sera un des acteurs majeurs de l'épopée des Bleus jusqu'en demi-finale. Ce dernier a inscrit 3 buts et 3 passes décisives lors du tournoi. À Lille, il pourra continuer sa progression afin de révéler pleinement son talent. " Nous allons l’intégrer progressivement à l'équipe et mettre en œuvre les prochaines étapes de son développement. La signature d’Alan nous permet d’anticiper et de préparer l’avenir. Bienvenue à Alan" a annoncé le président du LOSC.