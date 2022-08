PSG Mercato : Le Paris SG officialise un transfert important au milieu !

Publié par Thomas G. le 17 août 2022 à 16:56





PSG Mercato : Après le transfert de Thilo Kehrer à West Ham, le Paris Saint-Germain a officialisé deux nouveaux départs importants.

PSG Mercato : Un talent parisien file en Belgique

Après plusieurs semaines de négociations, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Thilo Kehrer vers West Ham cet après-midi. Les Hammers devraient s’acquitter d’un chèque de 16 millions d’euros pour l’international allemand. Le départ du défenseur de 25 ans est la troisième vente des Parisiens cet été. Mais le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vient d'officialiser un nouveau transfert.

Nathan Bitumazala, milieu défensif de la génération 2002 a été transféré en Belgique, au KAS Eupen. Champion de France avec le PSG la saison dernière, le milieu français va connaître sa première expérience à l’étranger en découvrant la Jupiler Pro League. En 2020, le PSG n'avait pas proposé de nouveau contrat à l'entourage du joueur et Nathan Bitumazala était tout proche de signer son premier contrat professionnel avec l’ ASSE . Les dirigeants du Paris Saint-Germain s’étaient finalement rétractés trois jours plus tard et le jeune milieu avait signé jusqu’en 2023 avec le club de la capitale. Nathan Bitumazala a été formé en tant que milieu defensif mais sa polyvalence lui permet également d’évoluer en tant que latéral. L’espoir français de 19 ans pourrait ainsi offrir de nombreuses options à l’actuel 16e de D1 belge.

PSG Mercato : Paris continue sa restructuration

En parallèle du départ de Nathan Bitumazala, le PSG a également appris le départ du directeur administratif du centre de formation, Franck Bentolila.Selon L'Equipe, le dirigeant a choisi de mettre fin à son histoire avec le Paris Saint-Germain après 17 ans de bons et loyaux services. Une figure historique quitte donc le Paris SG durant la restructuration du club. En parallèle de ces deux départs, la nouvelle direction parisienne continue de négocier les ventes des indésirables. Idrissa Gueye et Ander Herrera devraient être les prochains joueurs à quitter le Paris SG.