PSG Mercato : Transfert imminent d'un défenseur international !

PSG Mercato : Objectif annoncé de ce mercato, le dégraissage massif du Paris Saint-Germain va se poursuivre avec la vente d'un défenseur vers la Premier League.

PSG Mercato : Le départ de Thilo Kehrer du Paris SG est imminent

L’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival est la réduction de l’effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, Antero Henrique est revenu dans l’organigramme et Luis Campos a été nommé en tant que conseiller sportif. Le club de la capitale a déjà réalisé trois ventes dont celle d’Arnaud Kalimuendo pour 25 millions d’euros. Alors que Keylor Navas est notamment attendu pour quitter Paris et rejoindre Naples d'ici la fin de la semaine, le PSG aurait bouclé en parallèle un transfert superbe en défense.

D'après Fabrizio Romano, Thilo Kehrer serait en passe de quitter le Paris Saint-Germain après 4 saisons chez les Rouge et Bleu. Selon l'insider italien, le défenseur de 25 ans devrait s’engager pour cinq ans avec West Ham et le Paris Saint-Germain devrait récupérer un chèque de 16 millions d’euros. Déjà présent sur le sol londonien, l'officialisation du transfert de Thilo Kehrer chez les Hammers est imminente. Dans le même temps, l’international allemand a supprimé le mot " PSG " de sa bio Instagram et a commencé à suivre le compte de West Ham sur le même réseau social.

Un départ qui ne fait donc plus aucun doute pour le polyvalent défenseur de la Manschaft qui aura connu un passage en demi-teinte dans la capitale. Thilo Kehrer avait rejoint le Paris SG pour 42 millions d’euros en provenance de Schalke 04 en 2018 avec l’étiquette d’un futur grand défenseur. Auteur de 6 premiers mois très convaincants, le défenseur de 25 ans n’est jamais parvenu à retrouver son niveau après le naufrage face à Manchester United, où il avait tenu une part de responsabilité importante.

PSG Mercato : La vente de Kehrer pourrait débloquer le mercato

Depuis l’arrivée de Nordi Mukiele, l’avenir de Thilo Kehrer au PSG semblait scellé. L’international allemand avait même été placé dans le loft du Paris Saint-Germain en compagnie de son compatriote Julian Draxler. Le PSG devrait donc récupérer 16 millions d’euros qui pourraient être réinvestis immédiatement sur le marché des transferts. Malgré des négociations qui traînent en longueur, le Paris SG souhaite toujours recruter l’international slovaque, Milan Škriniar. Les ventes de Thilo Kehrer et de Keylor Navas pourraient de fait faciliter la venue du roc de l’Inter Milan.