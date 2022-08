OM Mercato : Ce nouveau deal sur le point d'être finalisé par Longoria

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 01:33





OM Mercato : Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille devrait boucler une importante vente dans les prochains jours.

OM Mercato : Le départ de Cédric Bakambu se précise

Tonitruant depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille a bien renforcé son effectif cet été. Le club phocéen a recruté à tous les postes pour offrir un groupe très compétitif à son entraîneur Igor Tudor. L’ OM, qui vise le podium dans le Championnat de France et qui espère aller le plus loin possible en Champions League Uefa, est déjà parvenu à mettre la main sur 10 nouvelles recrues. Et ce n’est pas encore terminé puisque le président marseillais, Pablo Longoria, et son nouveau directeur sportif, Javier Ribalta, œuvrent toujours en coulisse pour attirer un nouveau défenseur central. Les dirigeants olympiens auraient particulièrement jeté leur dévolu sur Eric Bailly, en difficulté à Manchester United. Les négociations entre les différentes parties seraient même en très bonne voie.

Mais en parallèle, les derniers dauphins du Paris Saint-Germain (PSG) pourraient boucler une belle vente dans les prochains jours. Confrontée à des exigences économiques, la direction de l’ OM ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Cédric Bakambu. On sait depuis le 17 août 2022 que l’international congolais fait partie de cette liste de joueurs que la direction de l’Olympique de Marseille envisage mettre à la porte afin d’alléger sa masse salariale et renflouer par la même occasion ses caisses déjà dans le rouge.

À l’instar de Kevin Strootman, Jordan Amavi, ou encore de Duje Caleta-Car, l’ancien attaquant de Villarreal lancé au club phocéen par Jorge Sampaoli est prié d’aller voir ailleurs ce mercato estival. Et ce ne sont pas les courtisans qui manquent pour son transfert. Ces derniers mois, son nom était régulièrement cité au Celta Vigo, en quête de renfort offensif en cette fin de mercato estival. La presse espagnole expliquait que les Celestes attendaient d’abord de se séparer de leur attaquant Santi Mina, reconnu coupable d'agression sexuelle, avant de passer à l’offensive pour le Marseillais. C’est désormais chose faite !

OM Mercato : Le Celta Vigo s’active pour Cédric Bakambu

L’attaquant espagnol de 26 ans, mis à l’écart par cette affaire d’agression sexuelle, est en effet sur le point de quitter définitivement le Celta Vigo. Mundo Deportivo, qui s’est penché sur ce dossier, assure que Santi Mina a donné son accord pour rejoindre Al Shabab en Arabie Saoudite. L’affaire serait déjà réglée entre les différentes parties. Il ne resterait plus que quelques détails avant l’officialisation de son transfert. Une fois le dossier Santi Mina bouclé, le Celta Vigo devrait se tourne sérieusement vers l' OM pour engager Cédric Bakambu.

Les dirigeants espagnols s’apprêtent ainsi à revenir à la charge pour la signature de Cédric Bakambu. Recruté lors du mercato d'hiver, l'avant-centre congolais est en passe de retourner en Liga, où il a brillé avec Villarreal de 2015 à 2018. De son côté, la direction de l'équipe phocéenne espère toucher un joli chèque sur son probable transfert. Sa valeur marchande est estimée à environ 8 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarket.

OM Mercato : La menace persiste pour Arkadiusz Milik

Hormis le départ souhaité de Cédric Bakambu, longtemps annoncé vers un retour en Espagne, d'autres départs restent également à prévoir en attaque. Déclassé dans la hiérarchie des attaquants et absent des plans du coach Igor Tudor, Bamba Dieng est lui aussi concerné par cette opération dégraissage. La pépite sénégalaise est fortement pressentie pour rejoindre un autre club de Ligue 1. Le FC Lorient et l’OGC Nice se bousculent en coulisse pour arracher sa signature. Les Niçois seraient même prêts à formuler une offre de 10 M€ pour le recruter à la Commanderie.

Déterminé à réduire son secteur offensif en vue de faire de la place aux nouveaux arrivants, Pablo Longoria pourrait aussi se séparer de son grand attaquant. Selon les dernières informations de L’Équipe, le successeur de Jacques-Henri Eyraud, qui réalise un mercato XXL, ne ferme pas la porte à un départ d’Arkadiusz Milik

En manque d'efficacité lors des deux derniers matchs de l'OM et critiqué par de nombreux supporters du club, l’attaquant polonais risque de quitter les pensionnaires du stade Vélodrome dans les prochains jours. Son avenir est toujours incertain, d’autant plus que plusieurs grands clubs européens, tels que Manchester United, Everton ou encore la Juventus Turin, restent très attentifs à sa situation au sein de l'équipe phocéenne.

Avec l'arrivée d'Issa Kaboré en prêt, Igor Tudor récupère malgré tout un joueur qui pourrait se révéler très utile. Issa Kaboré a été prêté par Manchester City à l'équipe Olympienne. En cas de belle prestations, il pourrait rester dans la cité phocéenne comme plusieurs joueurs avant lui.

Les prochaines semaines s'annoncent très mouvementées pour la fin du mercato de l' OM.