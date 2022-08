Man United Mercato : Ronaldo successeur d'Haaland à Dortmund

Publié par Thomas le 18 août 2022 à 15:06





Man United Mercato : Plus que jamais sur le départ à Manchester, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement prendre la place d'Erling Haaland au BVB.

Man United Mercato : Après le PSG, Cristiano Ronaldo recalé par l'Atlético Madrid

Recruté l’été dernier à la surprise générale par Manchester United, Cristiano Ronaldo semblait voué à une belle idylle chez les Red Devils. De retour dans son ancien club, le quintuple Ballon d’Or a malheureusement vécu une saison cauchemardesque, marquée par un changement d’entraîneur en plein exercice et une triste 6e place de Premier League, privant le club de Ligue des Champions. Une situation chaotique pour la star portugaise qui aurait, selon la presse internationale, demandé son départ à son agent, Jorge Mendes. Une tendance qui a pris de l’ampleur ces dernières semaines, notamment après le début désastreux de Man United en championnat (20e avec 0 point en 2 journées). Proposé au PSG mais aussi au Bayern Munich, Cristiano Ronaldo était ces derniers temps associé à un transfert à l’Atlético Madrid.

Mais les dirigeants colchoneros, lassés par le manque de communication du joueur, aurait tout bonnement abandonné le dossier, préférant se focaliser sur ses forces en présence (Alvaro Morata, Antoine Griezmann...). Une information confirmée ce jeudi par Ben Jacobs, journaliste CBS et proche du dossier Ronaldo cet été. Selon l’insider anglais La piste Atlético est " 100% refermée " tout comme celle du Sporting (club formateur de l'attaquant), un temps envisagée, mais qui ne satisferait pas les ambitions de CR7 sur le mercato. De fait, Ben Jacobs se montre plus direct et annonce que la seule option pour le Portugais de rebondir loin de United serait un transfert au Borussia Dortmund.

Man United Mercato : Ronaldo pour remplacer Haaland à Dortmund

Après s’être fait gentiment recaler par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et donc l’Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo aurait pour seul point de chute crédible, le Borussia Dortmund, qui a récemment appris l’absence de son buteur ivoirien Sébastien Haller. " Le Borussia Dortmund est le dernier espoir de Cristiano Ronaldo pour partir de Manchester United ", annonce la source qui précise que " Jorge Mendes pousse toujours pour une offre " de la part du club allemand. Pour les dirigeants de Dortmund, cette proposition pourrait être une opportunité en or pour remplacer véritablement Erling Haaland, parti rejoindre en début d’été le Manchester City de Pep Guardiola. Encore faut-il que le BVB ait les fonds suffisants pour s’aligner sur le salaire du joueur de 37 ans. Dans le même temps, le club de la Rhür cible Arkadiusz Milik qui pourrait quitter l' OM en cas d'offre de 20 millions d'euros.