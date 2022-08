FC Lorient Mercato : Avant Toulouse FC, une mauvaise nouvelle tombe !

Publié par ALEXIS le 18 août 2022 à 17:03





FC Lorient Mercato : La dernière recrue en date du FCL est d’ores et déjà indisponible pour le match contre le Toulouse FC, dimanche.

FC Lorient Mercato : Matsima forfait contre le Toulouse FC

Le FC Lorient s’est attaché les services de Chrislain Matisma (20 ans), cette semaine. Il a été recruté à l’AS Monaco sous la forme d’un prêt pour une saison, avec une option d’achat. Barré par une forte concurrence dans la Principauté, le défenseur central est en quête de temps de jeu. C’est cet objectif qui justifie d’ailleurs son départ de l’ASM et sa venue au FCL. Néanmoins, la première titularisation du nouvel arrière des Merlus ne sera pas ce dimanche à Toulouse. Et pour cause, il est indisponible pour le match de la 3e journée de Ligue 1.

« Il est en phase de réathlétisation après une petite blessure au quadriceps. On en profite pour faire un check-up global », a confirmé l’entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris. Chrislain Matisma ne sera pas le seul absent au sein de l’équipe bretonne contre le Téfécé. Un autre défenseur, Igor Silva, est aussi forfait pour le déplacement des Lorientais au Stadium à Toulouse. Il a ressenti une gêne à la cuisse, lors de la séance d'entrainement mercredi.

FC Lorient Mercato : Abergel et Pagis préservés, Moffi écourte l’entraînement

Le FC Lorient prépare activement son match contre le promu Toulousain, à tel point que certains joueurs se retrouvent affaiblis. C’est le cas de Laurent Abergel et Pablo Pagis, préservés ce jeudi après des chocs reçus la veille à l’entraînement. Quant à Terem Moffi, il a reçu un coup et a ainsi quitté la séance avant la fin, ce jeudi. « Rien de grave a priori concernant ces trois joueurs, mais les séances sont intenses, avec beaucoup d’engagements », a justifié le coach Régis Le Bris. Pour rappel, le FC Lorient est 8e de Ligue 1 avec 3 points en deux journées disputées (une victoire et une défaite).