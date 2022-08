PSG Mercato : Revirement incroyable pour l’arrivée de Fabian Ruiz

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2022 à 18:20





PSG Mercato : Déjà d’accord avec le Paris SG, Fabian Ruiz n’a toujours pas quitté le Napoli. Une situation qui commence à agacer le club italien.

PSG Mercato : Le Napoli accentue la pression sur Fabian Ruiz

Aurelio De Laurentiis ne décolère pas contre Fabian Ruiz. Annoncé tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain pour un montant de 26 millions d'euros, le milieu de terrain de 26 ans n’est plus en odeur de sainteté avec sa direction et il a plutôt intérêt à quitter les rangs du Napoli d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. À un an de la fin de son contrat, l’international espagnol refuse de prolonger avec les Partenopei. Une situation insupportable pour le président du SSC Naples.

Déjà mis à l’écart depuis le début de la saison, l’ancien milieu de terrain du Betis Séville pourrait ainsi voir sa situation se dégrader davantage s’il ne part pas cet été. En effet, La Gazzetta dello Sport révèle ce jeudi que Fabian Ruiz continuera à être ignoré par Luciano Spalletti, l’entraîneur napolitain, durant toute la saison si son transfert vers la capitale venait à échouer et s’il refuse de signer un nouveau bail. Le Paris SG va donc devoir faire vite dans ce dossier. Toutefois, la presse italienne a évoqué un tout autre scénario pour l’avenir du natif de Los Palacios y Villafranca.

PSG Mercato : Le transfert de Fabian Ruiz reporté pour l’hiver ?

Dans le cas où son transfert au PSG ne se fait pas et qu'il refuse à nouveau de prolonger son contrat, le compatriote de Sergio Ramos sera alors mis à l'écart que ce soit en Championnat ou encore Ligue des Champions. Et Aurelio De Laurentiis a déjà prouvé par le passé avec Arkadiusz Milik, mis de côté durant toute la première partie de saison 2020-2021 avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, qu'il est capable de mettre ce genre de menace à exécution. Et Fabian Ruiz pourrait effectivement vivre la même situation puisque Tuttosport indique ce jeudi que le départ de l’ancien coéquipier de Kalidou Koulibaly pourrait finalement être renvoyé au prochain mercato hivernal.

La publication transalpine explique que le divorce est total entre le milieu de terrain défensif et sa direction, qui aurait clairement averti son agent qu’il sera envoyé en tribunes pour les six prochains mois, si un accord n’est pas trouvé cet été avec le Paris SG pour son transfert. D’après le quotidien sportif, l’ancien club de Diego Maradona réclamerait au moins 28 millions d’euros pour laisser partir son numéro 8. Pour rappel, Ruiz aurait déjà trouvé un accord avec le PSG sur la base d’un engagement de 5 ans avec un salaire annuel de 5 millions d’euros.