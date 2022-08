FC Nantes Mercato : Deux nouveaux clubs visent un attaquant du FCN

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 00:50





FC Nantes Mercato : Annoncé proche de Nottingham Forest en Premier League, un attaquant du FCN intéresse désormais deux autres clubs britanniques.

FC Nantes Mercato : Moses Simon intéresse Leeds et Brighton, en plus de Nottingham

Disposant d’un bon de sortie de la part du FC Nantes, cet été, Moses Simon (27 ans) est en instance de transfert. Il se serait mis d’accord avec Nottingham Forest sur la base d’un transfert direct. Toutefois, le club promu en Premier League n’aurait pas transmis d’offre concrète à la direction du FCN à ce jour, en croire plusieurs sources outre-Manche. L’ailier gauche reste donc sur le marché de transfert jusqu’au 1er septembre 2022, date de fermeture du mercato estival. Et d’autres clubs pourraient sauter sur l’opportunité pour recruter l’attaquant du FC Nantes. L’intérêt de deux autres équipes de Premier League est justement révélé. Selon But Football Club, il s'agirait de Leeds United et Brighton FC.

Cinq joueurs offensifs ont déjà quitté le FCL cet été

En attendant les possibles départs de Moses Simon et Ludovic Blas, le FC Nantes a déjà laissé filer cinq joueurs offensifs cet été. Le club de Waldemar Kita n’a pas réussi à prolonger le contrat de Randal Kolo Muani, son meilleur buteur de la saison dernière en Ligue 1. Il s’est engagé librement avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Deux autres attaquants de pointe, Jean-Kevin Augustin et Kalifa Coulibaly sont partis. Ils ont été laissés libres par le club de la Cité des Ducs, au terme de leur contrat le 30 juin 2022. Le premier a signé au FC Bâle en Suisse, alors que le deuxième est toujours sans club.

Quant à Roli Pereira de Sa (milieu offensif), il s’est engagé librement avec le FC Sochaux Montbéliard en Ligue 2, après son départ du FC Nantes. Willem Guebbles (ailier gauche) et Osman Bukari (ailier droit), eux, ont rejoint leur club respectif à l’issue de leur prêt.