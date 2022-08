PSG Mercato : Flash ! Campos a envoyé sa dernière offre pour Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2022 à 05:15





PSG Mercato : Toujours désireux de recruter un défenseur central supplémentaire, le Paris SG a envoyé une dernière offre à l’Inter pour Milan Skriniar.

PSG Mercato : Luis Campos se montre très ferme pour Milan Skriniar

À la recherche d’un défenseur central de classe mondiale afin de permettre à Christophe Galtier de dérouler aisément son système à défenseurs centraux, le Paris Saint-Germain ne lâche pas la piste menant au joueur de l’Inter Milan, Milan Skriniar. En effet, selon les renseignements divulgués ce jeudi par le quotidien L’Équipe, Luis Campos serait repassé à l'action ces dernières heures et aurait transmis au club italien une offre de 53 millions d’euros plus 7 millions d’euros de bonus.

Le média sportif précise que le Conseiller Football du club de la capitale ne compte pas céder au chantage des Nerazzurri et aurait clairement indiqué que cette proposition serait la dernière, le PSG n’étant pas prêt à aller au-delà de ce montant pour un joueur qui sera libre dans un an. L’Inter devra donc trancher pour l’international slovaque de 27 ans. De son côté, Skriniar aurait choisi le Paris SG depuis plusieurs semaines et un contrat en or de cinq ans l’attendrait chez les Rouge et Bleu. Pour cela, l’ancien défenseur de la Sampdoria aurait même repoussé les avances de Chelsea. Aux dernières nouvelles, Milan Skriniar serait désormais partagé entre le club lombard et le Champion de France en titre.

PSG Mercato : Milan Skriniar en plein doute pour son avenir !

Mercredi, La Gazzetta dello Sport révélait que Milan Skriniar a du mal à se concentrer sur son début de saison alors que l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain se livrent une bataille pour lui. Alors que sa direction exige forcément une enveloppe de 70 millions d'euros ou une prolongation de son contrat après le mercato estival, le natif de Ziar nad Hronom serait tiraillé entre son amour pour l’Internaziole et la belle offre de 9 millions d’euros annuels de salaire que lui tend le PSG.

Au-delà même de l’aspect financier, la possibilité d’évoluer aux côtés de monstres du football comme Lionel Messi, Neymar Junior et Kylian Mbappé ferait surtout réfléchir Skriniar. Présent à l’inter depuis l’été 2017, il considérerait un transfert à Paris comme un changement de cap dans sa carrière. Surtout qu’il serait le coéquipier de son idole Sergio Ramos. Reste donc à savoir quelle sera sa décision d’ici la fin du mercato estival.