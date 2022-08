Barça Mercato : Un défenseur de l'AS Monaco visé par le FC Barcelone

Publié par Nicolas le 19 août 2022 à 10:48





Barça Mercato : Recherchant activement un latéral droit, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un défenseur prometteur de l'AS Monaco.

Barça Mercato : Vanderson suivi de près par le FC Barcelone

Toujours en quête de renforts pour compléter un effectif déjà impressionant afin de retrouver les sommets, le Barça est à la recherche d'un latéral droit. L'heureux élu devait être César Azpilicueta mais l'international espagnol a finalement prolongé à Chelsea contre toute attente. Le plan B se nomme Juan Foyth, latéral droit de Villarreal mais ce transfert s'annonce compliqué car le défenseur argentin est très cher, sa clause libératoire s'élevant à 45 millions d'euros. Ainsi, selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone s'intéresserait de très près au latéral droit de l'AS Monaco, Vanderson.

Arrivé tout droit du club brésilien du Gremio l'hiver dernier contre un chèque de 11 millions d'euros, il est évalué à 19 millions d'euros par le site Transfermarkt. Son prix semble donc plus abordable que celui de Juan Foyth. Toutefois, un détail important est à préciser : ayant initialement signé un contrat avec l'ASM jusqu'en 2026 en janvier dernier, le latéral droit brésilien vient de prolonger d'un an, ce qui le lie au club de la Principauté jusqu'en juin 2027. Cette prolongation de contrat augmente potentiellement le prix d'un éventuel transfert du joueur.

Barça Mercato : L'AS Monaco ne cédera pas facilement Vanderson

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, l'AS Monaco ne laissera pas partir facilement son jeune défenseur. Pour sa première expérience en Europe, Vanderson a affiché un niveau très prometteur. Lors de la saison dernière, il a été impliqué sur 5 buts en 22 apparitions, marquant à 2 reprises et offrant 3 passes décisives. Il a déjà joué les 4 matches officiels de son équipe (2 en championnat et 2 en Tour Préliminaire de la Ligue des Champions).

D'après les déclarations du directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, l'ASM ne semble pas disposé à céder son défenseur seulement six mois après son arrivée, déclarant être « impatients de passer les prochaines années ensemble et de l’aider à devenir le joueur que nous croyons tous qu’il peut être ». De son côté, le joueur brésilien affirme être « très heureux d’avoir trouvé au sein du Club un groupe et un projet sportif ambitieux qui m’offre la possibilité de continuer ma progression ». Cependant, on sait que tout va très vite dans le football, et il n'est pas impossible de voir l'AS Monaco céder si une proposition astronomique arrive en provenance de Barcelone.