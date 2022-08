Barça Mercato : Le FC Barcelone s'active sur une sensation en défense

Publié par Thomas G. le 18 août 2022 à 18:50





Barça Mercato : Priorité de Barcelone depuis l'arrivée de Jules Koundé, le renforcement de la défense pourrait continuer avec la signature d'un Argentin.

Barça Mercato : Le FC Barcelone suit un défenseur argentin

Le FC Barcelone n’a pas encore terminé son mercato et Xavi souhaite refaire sa ligne défensive. Les Blaugranas ont pour objectif de recruter un latéral droit et un arrière gauche en plus de Bernardo Silva. Le Barça est en négociations avancées avec Chelsea pour le transfert de Marcos Alonso qui viendrait concurrencer Jordi Alba.

Dans le même temps, le FC Barcelone s’active en coulisses pour dénicher un nouvel arrière droit capable de suppléer Ronald Araujo. En plus de Thomas Meunier, le Barça est intéressé par le défenseur de Villarreal, Juan Foyth, selon les informations du journal catalan Sport. L’international argentin, formé en tant que défenseur central a été replacé par Unai Emery sur le coté droit. L’adaptation à ce nouveau poste a été express pour le natif de la Plata qui a impressionné la saison dernière avec le sous-marin jaune. Juan Foyth a participé à la belle épopée de Villarreal qui s’est achevé en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Le Barça souhaite engager l’international argentin pour l’intégrer au sein de la rotation des défenseurs. Sa polyvalence est très appréciée en interne, puisqu'il peut évoluer sur le côté droit ainsi que dans une défense à trois.

Barça Mercato : Le FC Barcelone active la piste Juan Foyth

L’intérêt du Barça pour Juan Foyth est concret, le FC Barcelone s'apprête à transmettre une première offre à Villarreal. Selon l’insider turc, Ekrem Konur, les Blaugranas pourraient proposer 30 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international argentin. Les Catalans pourraient se heurter au refus des dirigeants de Villarreal qui ne souhaite pas vendre le latéral de 24 ans. Le FC Barcelone serait alors obligé de lever la clause libératoire de Juan Foyth pour le recruter cet été. Le Barça devra alors débourser 45 millions d’euros pour signer un nouvel arrière droit.