Man United Mercato : Un nouveau coup dur tombe pour Ronaldo

Publié par Anthony le 19 août 2022 à 12:29





Man United Mercato : Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d'un nouveau club, mais vient une nouvelle fois de se prendre un refus.

Man United Mercato : Le Borussia Dortmund dit non à Ronaldo

Alors que le mercato estival se finit dans moins de deux semaines, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas trouvé son nouveau club participant à la Ligue des Champions. Son agent, Jorge Mendes, multiplie les voyages au sein de clubs susceptibles d'accueillir son joueur. Passé notamment par Chelsea ou le FC Barcelone, l'agent portugais a fait escale en Allemagne à Dortmund pour proposer le Portugais. Le BVB a d'ailleurs répondu mercredi dernier à la proposition.

Suite à sa mauvaise attitude au sein du club, Manchester United a enfin accepté de laisser la star portugaise partir, qui veut rejoindre le Borussia Dortmund pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. De plus, il découvrirait un cinquième championnat, mais le BVB a été très clair à ce sujet, le club ne veut pas du tout de CR7, affirme le quotidien allemand Bild.

Le problème majeur pour son recrutement est le salaire colossal de la star portugaise. En effet, il gagne 29 millions d'euros nets par an, une somme impossible pour le Borussia, sachant que son joueur le mieux payé, Marco Reus, touche 12 millions d'euros par an. De plus, le club allemand veut laisser place à sa jeune pépite Youssoufa Moukoko. Cristiano Ronaldo n'a donc toujours pas trouvé un nouveau point de chute, mais un club lui fait toujours du pied.

Man United Mercato : Un retour aux sources possible pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo plaît à un club qu'il connaît très bien, car le Sporting CP fait tout son possible pour faire revenir son joueur à la maison. Le club portugais coche toutes les cases pour recruter CR7. Deuxième au classement de la Liga NOS, il participe à la Ligue des Champions, et surtout, il est le seul club qui veut accueillir le Portugais de 37 ans. Pour l'instant, le quintuple Ballon d'Or n'a pas répondu à la proposition de son club formateur à 12 jours de la fin du mercato estival.