PSG Mercato : Le Barça rêve d’un incroyable accord avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2022 à 13:18





PSG Mercato : À moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts de l’été, le Barça envisage un accord surprenant avec le Paris SG.

PSG Mercato : Le Barça veut déloger un intouchable du Paris SG

Selon les informations de la célèbre émission espagnole El Chiringuito TV, le FC Barcelone aurait coché le nom du défenseur du Paris Saint-Germain. À la recherche d'un latéral droit d'ici la fin du mercato, le club catalan rêverait tout simplement du numéro 2 parisien : Achraf Hakimi. Pas totalement satisfait des rendements de Sergino Dest ou encore de Sergi Roberto, trop souvent blessé, Xavi aurait demandé à ses dirigeants de tenter le coup pour l’ancien défenseur de l’Inter Milan.

Si les noms de Juan Foyth (Villarreal), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) et de Malo Gusto (OL) ont été évoqués, l’entraîneur des Blaugranas en pincerait pour Achraf Hakimi. Selon le journaliste Josep Pedrerol, le vice-champion de Liga se serait ainsi renseigné auprès de l’entourage du coéquipier de Kylian Mbappé. Recruté à l’été 2021 pour 66,50 millions d’euros, l’international marocain s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif du PSG. Son départ serait donc un véritable coup de tonnerre dans la capitale. Son entourage n’a donc pas tardé à réagir à cette grosse rumeur.

PSG Mercato : Le clan Achraf Hakimi répond à l’intérêt du Barça

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Achraf Hakimi ne songe pas encore à un départ du Paris Saint-Germain. À en croire les renseignements recueillis par le journaliste Dani Gil, les rumeurs évoquant un rapprochement entre le joueur formé au Real Madrid et le FC Barcelone sont totalement fausses.

« Bien que le nom d'Achraf pour renforcer le Barça ait sonné comme une rumeur, il n'y a absolument RIEN. Le PSG a payé 60 millions d'euros pour l'acheter et il est l'un des joueurs les plus importants pour Christophe Galtier dans son schéma en 3-4-1-2. Il reste à Paris », a expliqué le correspondant à Paris du journal espagnol Mundo Deportivo. L’entourage du natif de Madrid a également assuré qu’aucun « contact a été établi » avec le Barça. Aux dernières nouvelles, Xavi et les décideurs barcelonais auraient également des vues sur le défenseur du Stade Rennais, Hamari Traoré, pour renforcer leur défense.