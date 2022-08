Clermont Foot Mercato : Un défenseur va quitter le CF63

Publié par Anthony le 19 août 2022 à 15:59





Clermont Foot Mercato : Avec l'arrivée d'un défenseur central lors du mercato, un joueur se retrouve poussé vers la sortie et pourrait quitter le club.

Clermont Foot Mercato : Jean-Claude Billong sur le départ

La défense du Clermont Foot entame difficilement sa saison en ayant déjà encaissé 7 buts en 2 matches (0-5 face au PSG et 4-2 face au Stade de Reims). Le club voudrait essayer de rapatrier Damien Da Silva pour apporter un peu d'expérience dans sa charnière malgré un premier refus du joueur. L'OL voudrait voir partir le défenseur avant la fin du mercato. Alors que le club a déjà recruté Mateusz Wieteska, un défenseur central du CF63 pourrait plier bagage cet été et quitter la France.

En effet, Jean-Claude Billong serait sur le départ pour l'Angleterre selon L'Équipe. Sur le banc lors des deux premiers matchs de Ligue 1, il n'entre pas dans les plans de Pascal Gastien et le club chercherait à résilier son contrat, un an avant la fin de son bail. Le joueur s'activerait donc pour chercher un autre club et serait en contact avec Bournemouth, promu cette saison en Premier League. Il est aussi courtisé par Greuther Fürth, club en deuxième division allemande. Billong ne portera ainsi sûrement pas le maillot du CF63 la saison prochaine.

Clermont Foot Mercato : Billong, un ancien titulaire de Pascal Gastien

Recruté en 2021 par Clermont Foot, Jean-Claude Billong a connu une saison difficile à cause d'une blessure, mais il a vite su s'imposer dans l'effectif lors de son retour où il a joué 15 matches dont 10 en tant que titulaire. L'international camerounais (3 sélections) n'entre plus dans les plans de son entraîneur, Pascal Gastien, qui préfère utiliser Florient Ogier et Mateusz Wieteska, laissant de côté Jean-Claude Billong. Le Natif de Mantes-la-Jolie devrait donc découvrir un sixième pays après son passage au CF63.