OL Mercato : Un superbe coup tenté par Clermont en défense

Publié par Thomas le 08 août 2022 à 20:25

OL Mercato : Le dégraissage se poursuit à l'Olympique Lyonnais qui, après Léo Dubois, pourrait vendre le défenseur central Damien Da Silva.

OL Mercato : Clermont voulait Damien Da Silva

Très ambitieux depuis l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a accéléré, ces dernières semaines, ses bons de sortie dans son effectif. Après avoir libéré Lenny Pintor de son contrat pour signer à l’ ASSE la semaine dernière, les Gones souhaitent se débarrasser de quelques joueurs d’ici la fin du mercato, une liste où figure notamment le nom de Damien Da Silva.

Recruté l’année dernière en provenance du Stade Rennais, le défenseur central français n’est plus en odeur de sainteté à Lyon, où il n’aura que très rarement été titularisé par Peter Bosz. À un an de la fin de son contrat dans le Rhône, le natif de Talence se cherche une porte de sortie et vite. Si le FC Metz était un temps en pourparlers avec l’ OL pour enrôler le joueur de 34 ans, ce dernier a récemment vu un autre club en France se lancer à ses trousses. Comme le révèle L’Équipe ce lundi, Damien Da Silva a reçu les avances du Clermont Foot. Un intérêt concret des Auvergnats finalement balayé par l'ancien joueur du Stade Rennais, qui avait pourtant évolué sous les couleurs du CF63 de 2013 à 2014.

OL Mercato : Un club grec à l’affût pour Damien Da Silva

Coté à 1 millions d’euros sur le marché des transferts, Damien Da Silva pourrait rebondir bien loin de l’Hexagone cet été. D’après les informations du quotidien sportif, le défenseur serait dans le viseur de l’AEK Athènes, qui pourrait dégainer une première offre ces prochains jours. Véritable flop de la saison chez les Gones, avec seulement 17 rencontres de Ligue 1 disputées pour 1 carton rouge, Da Silva pourrait ainsi regagner du temps de jeu dans un championnat plus exotique. À moins d’un mois de la fin du mercato en Europe, le joueur devrait rapidement acter sa décision concernant son futur club.