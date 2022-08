ASSE Mercato : Perrin annonce des signatures à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 19 août 2022 à 18:18





ASSE Mercato : En conférence de presse, Loïc Perrin a fait le point sur le mercato de Saint-Etienne et a annoncé plusieurs signatures attendues.

ASSE Mercato : Un défenseur en approche à l’AS Saint-Etienne

Déjà bien renforcé par déjà 7 signatures cet été, l’AS Saint-Etienne attend encore plusieurs recrues. Auteur d’un début de saison délicat avec seulement 2 points pris en 3 journées, le club ligérien se doit de combler les carences aperçues depuis la présaison en recrutant à des postes clés. Si l’attaque fait figure de priorité pour Laurent Batlles dans cette fin de mercato, les Verts travaillent également sur l’arrivée d’un défenseur central polyvalent. Et justement, avec le départ officialisé d’Harold Moukoudi, l’ ASSE serait en bonne voie pour recruter un nouveau renfort à ce poste. « Pour remplacer Harold, on est sur un dossier depuis un petit moment, pour l'instant il n'y a rien de fait. Ça avance. Il y a des dossiers plus difficiles à faire que d'autres », a annoncé Loïc Perrin en conférence de presse.

Si le directeur sportif stéphanois se montre prudent concernant l’avancée de ce dossier, tout devrait se décanter ces prochains jours, d’autant qu’un nom ressort avec insistance à ce poste, Léo Pétrot. Formé à l’AS Saint-Etienne, le défenseur sous contrat au FC Lorient a déjà donné son feu vert à Laurent Batlles pour rejoindre la Loire cet été. « Léo Petrot ? Peut-être, c’est un joueur qu’on a évoqué en interne mais il n’y a pas forcément que lui », a indiqué le dirigeant. Dans le même temps, Laurent Batlles a confirmé la piste menant au central lorientais. « C'est le profil de joueur, que ça soit L. Pétrot que je connais très bien ou un autre... On est à peu près sur le même profil pour tous les joueurs qu'on va chercher dans ce registre-là. C'est qqn qui peut jouer DC et latéral gauche… » Alors que la venue d’un défenseur se précise, Sainté devrait également (enfin) finaliser la signature d’un buteur dans les prochains jours.

ASSE Mercato : Saint-Etienne accélère sur la venue d’un avant-centre

Longtemps espéré par les supporters, la venue d’un attaquant compétitif à l’ ASSE devrait bel et bien se produire sous peu. Alors que Sainté travaillent depuis un bon bout de temps sur l’incorporation de deux buteurs, le club a également essuyé quelques échecs cuisants. Désormais, les Verts souhaitent passer à la vitesse supérieure dans cet épineux dossier, quitte à mettre la main au portefeuille.

« On a des priorités, on regarde aussi pour palier le départ de certains mais on ne sait pas qui va partir donc forcément on regarde à tous les postes mais oui il y a forcément certaines priorités, notamment en attaque », a indiqué Loïc Perrin. L’ancien défenseur et capitaine des Verts travaille actuellement avec son board dans le plus grand des silences (raison pour laquelle peu de noms ressortent dans la presse) pour boucler au moins une arrivée à ce poste. Cette semaine, Perrin se serait déplacé à l’étranger pour avancer sur un dossier offensif, comme le révèle le compte Sainté Inside, de quoi entrevoir une belle surprise d’ici le 1er septembre.