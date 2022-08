ASSE Mercato : Encore un retour surprise chez les Verts

Publié par Ange A. le 18 août 2022 à 09:50





ASSE Mercato : Harold Moukoudi annoncé sur le départ, un défenseur central de Ligue 1 pourrait signer son retour chez à Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Le successeur de Moukoudi identifié en Ligue 1

L’AS Saint-Étienne espère encore réaliser des ventes d’ici la clôture du mercato. L’ ASSE a déjà empoché quelques millions d’euros suite aux transferts de Lucas Gourna-Douath, Denis Bouanga ou encore Zaydou Youssouf. Un départ en défense est espéré dans les prochains jours. À en croire les informations du journal Le Progès, Harold Moukoudi n’ira pas au bout de son contrat chez les Verts. Son bail actuel avec le club ligérien expire en 2023.

Le défenseur central devrait prochainement s’engager avec l’AEK Athènes. Le Camerounais de 24 ans aurait même déjà passé sa visite médicale chez le club grec. Une officialisation devrait confirmer son départ de Saint-Étienne. Alors que Moukoudi est sur le départ, le journal régional confirme un intérêt stéphanois pour Léo Petrot. Le défenseur central âgé de 25 ans évolue au FC Lorient depuis l’été dernier.

Un retour en vue pour Petrot à Saint-Étienne ?

Léo Petrot est un ancien de l’AS Saint-Étienne. Formé à l’ ASSE, il n’a pas évolué avec l’équipe première. À un an de l’expiration de son contrat chez les Merlus, l’ancien Stéphanois serait ouvert à un départ de Lorient. Il ne serait pas insensible à l’intérêt des Verts comme le rapporte le journal régional. Son départ est d’autant plus possible que les Merlus ont recruté Chrislain Matsima en provenance de l’AS Monaco cet été.

« Formé chez les Verts où il a notamment connu la montée en National 2 avec Laurent Batlles, il serait ravi de retrouver la région. L’ASSE, plutôt confiante sur ce dossier, doit désormais convaincre Lorient, où Montassar Talbi a été recruté pour tenir le poste d’axial gauche, de leur céder l’ex-Andrézien », souligne la publication régionale.