PSG Mercato : Avant le voyage à Lille, une terrible nouvelle tombe

PSG Mercato : À deux jours d’un voyage à Lille pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, le Paris SG a reçu une terrible pour son opération dégraissage.

PSG Mercato : Everton lâche l’affaire pour un milieu de terrain du Paris SG

Placé sur la liste des indésirables que Luis Campos et Antero Henrique cherchent absolument à vendre cet été, Idrissa Gueye n'a donc pas tardé à se chercher une porte de sortie et était même tout proche de rejoindre son ancien club, Everton. Mais alors que l'affaire semblait en bonne voie, le journal L'Équipe révèle ce vendredi que le milieu de terrain de 32 ans pourrait ne jamais revêtir à nouveau la tunique de la formation de Liverpool. RMC Sport enfonce même le clou et assure que les Toffees ont quitté les discussions pour l’international sénégalais.

« Le Paris-Saint-Germain, Everton et Idrissa Gueye ont stoppé leurs discussions. Cela ne veut pas encore dire que le milieu de terrain ne rejoindra pas le club de Liverpool, mais alors qu’un accord contractuel a été trouvé entre l’international sénégalais et les Toffees, ce n’est toujours pas le cas entre les deux clubs. Une difficulté qui a tendu les dirigeants anglais ces dernières heures, en stoppant toutes les négociations », indique la radio métropolitaine. S’il veut se débarrasser de Gueye, le Paris SG devra donc accepter de faire des concessions.

PSG Mercato : Idrissa Gueye réclamait une résiliation de son contrat

Poussé vers la sortie par Christophe Galtier, qui ne compte pas sur lui, Idrissa Gueye s’était mis d’accord avec son ancien club, Everton, pour faire son retour au Goodison Park cet été. Mais pour rejoindre les Toffees, le Champion d’Afrique 2021 a souhaité que le PSG résilie son contrat qui court jusqu'en juin 2023, selon les informations de la radio sportive. Mieux, selon le quotidien Le Parisien, l’ancien milieu de terrain du LOSC réclamait également au Paris SG une compensation sur les salaires restant à verser jusqu’à la fin de son bail. Une demande refusée par le club de la capitale exige toujours le paiement d'une indemnité pour son transfert.

« Le PSG refuse de libérer Gueye, de sa dernière année de contrat. L’international sénégalais, lui, aimerait signer libre chez les Toffees, ce qui lui garantirait accessoirement une plus belle prime à la signature. Sauf que Paris entend récolter une indemnité de transfert pour la dernière année de contrat du milieu de terrain. Face à cette décision du club de la capitale, Everton risque de perdre patience », a expliqué le média régional. Finalement, le club anglais aurait pris la résolution de se retirer des négociations pour Idrissa Gana Gueye.