Stade Brestois Mercato : Der Zakarian reçoit un énorme tacle

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 21:32





Stade Brestois Mercato : Placardisé par Michel der Zakarian, un milieu du SB29 a poussé un coup de gueule et ouvert la porte à un départ.

Stade Brestois Mercato : L’énorme sortie d’un cadre contre der Zakarian

Michel der Zakarian a pris une importante décision pour cette saison. L’entraîneur du Stade Brestois a décidé d’écarter deux joueurs de l’effectif professionnel. Rafiki Saïd et Romain Philippoteaux ont été envoyés en équipe réserve par le coach du SB29. Les deux joueurs n’ont pas été convoqués depuis la reprise du championnat par leur entraîneur. Indésirables aux yeux du technicien arménien, ces deux éléments sont poussés vers la sortie. Mis à l’écart par Der Zakarian, Romain Philippoteaux a fait la lumière sur sa situation. De retour à Brest cet été après un prêt à Dijon la saison passée, le milieu de 34 ans déplore sa gestion.

« Déjà, lors d’une réunion d’avant-saison, il m’avait dit qu’il ne comptait pas sur moi. En tout cas, je trouve leur comportement très moyen. J’ai fait une bonne préparation et ils ont mis en avant ma super mentalité en me laissant entendre qu’ils ne me lâcheraient pas. Or, là, ils m’envoient en réserve. Ils veulent me faire comprendre certaines choses; c’est une forme de pression, mais bon, je n’ai plus 20 ans », a confié le milieu défensif à La Provence.

Philippoteaux évoque un nouveau départ de Brest

Dans sa sortie, Romain Philippoteaux s’est également exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain ne ferme pas la porte à un nouveau départ du Stade Brestois, club qu’il a rejoint en provenance de Nîmes en 2020. « Cela étant, ça ne m’empêche pas de garder le sourire et de continuer à travailler comme j’ai toujours fait. De toute façon, il me reste un contrat à honorer. Parallèlement, si j’ai une opportunité suffisamment intéressante, je verrai bien », a indiqué le joueur qui serait pisté par des clubs de Ligue 2. Son nom avait un temps été associé à Saint-Étienne.