ESTAC Mercato : Un gros départ annoncé après la gifle contre Lyon

Publié par Ange A. le 20 août 2022 à 22:32





ESTAC Mercato : Un important départ pourrait survenir suite à la nouvelle défaite de Troyes vendredi contre l’Olympique Lyonnais (4-1).

ESTAC Mercato : Bruno Irles sur la sellette à Troyes

L’ ESTAC n’y arrive toujours pas. Vendredi, Troyes a concédé sa troisième défaite de rang en Ligue 1 Uber Eats contre l’Olympique Lyonnais (4-1). Ce nouveau revers semble davantage fragiliser la position de Bruno Irles. Arrivé sur le banc troyen l’hiver dernier, le technicien de 47 ans est encore sous contrat jusqu’en 2023. S’il est parvenu à maintenir le club aubois dans l’élite, son début de saison ne plaide pas en sa faveur comme le confirme Foot Mercato. Malgré les rumeurs, l’ancien Monégasque a tenté de rassurer sur son avenir. Au sortir de la gifle reçue à Décines, le coach troyen s’est notamment projeté sur le prochain match de Ligue 1.

« Il y a beaucoup de travail. J’ai signé à l'ESTAC pour un double projet. Un projet ESTAC, qui est de pérenniser ce club en Ligue 1 et un projet City qui est de développer des jeunes joueurs […] On va couper, on va récupérer pendant trois jours et on aura une bonne rencontre à jouer contre Angers », a indiqué Bruno Irles à Prime Video.

La succession d’Irles déjà ouverte ?

Alors qu’il semble confiant quant à son avenir, des noms circulent déjà pour remplacer Bruno Irles sur le banc de l’ ESTAC. Le site spécialisé croit même savoir que Stéphane Dumont, l’actuel entraîneur de l’En-Avant Guingamp, plairait à la direction de Troyes. Laquelle aurait également coché le nom de Jocelyn Gourvennec, actuellement libre suite à son départ de Lille cet été. L’ancien entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi et Laurent Guyot (Annecy) seraient aussi sur cette short-list. La source indique également que les dirigeants aubois auraient même déjà formulé une offre à Irles pour racheter la dernière année de son contrat.