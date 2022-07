ESTAC Mercato : Irles sur le départ à Troyes, son remplaçant trouvé !

Publié par Anthony le 27 juillet 2022 à 16:39

ESTAC Mercato : La crise continue à Troyes, Bruno Irles serait sur le départ et un potentiel remplaçant aurait déjà été trouvé.

ESTAC Mercato : Stéphane Dumont, priorité de Troyes

Les relations se tendent entre les joueurs de l'ESTAC et l'entraîneur Bruno Irles. Sans compter Erick Mombaerts, l'un de ses plus fidèles soutiens qui lui aurait fait plusieurs reproches. Les dirigeants du club envisage de mettre leur entraîneur à la porte et rechercherait un remplaçant le plus rapidement possible pour commencer la saison de la meilleure des façons.

Plusieurs noms ont été évoqués comme celui de Frédéric Bompart, libre depuis son départ de l'En Avant Guingamp. Mais l'ESTAC a trouvé une nouvelle priorité toujours à l'EAG. Stéphane Dumont, l'actuel entraîneur, aurait été ciblé par le club de l'Aube pour succéder à Bruno Irles. Après sa première saison réussie en Ligue 2 en tant qu'entraîneur, l'ancien joueur du LOSC a donné une identité de jeu à Guingamp réussissant à terminer 6e de Ligue 2 avec une équipe en pleine reconstruction. Le principal intéressé et le club n'ont toujours pas répondu à Troyes mais cela pourrait être un nouveau défi pour le jeune coach.

ESTAC Mercato : Une valeur montante en tant que coach

Âgé de 39 ans, Stéphane Dumont commence à faire parler de lui. Alors qu'il a débuté avec les U19 de Lille où il a cartonné avec 30 buts en 9 matches, il est ensuite devenu assistant au Stade de Reims, avant de prendre les rênes de l'En Avant Guingamp. Rejoindre Troyes lui permettrait de continuer à gravir les échelons et de rejoindre pour la première fois la Ligue 1 en tant que coach. Il est considéré comme une valeur montante en constante progression. Une bonne recrue pour l'ESTAC afin de viser à nouveau le maintien dans l'élite une saison supplémentaire après un excellent mercato.